В НГАСУ открылась аудитория с шоу-румом современного остекления

Аудитория № 365 в НГАСУ 1,5 года была закрыта для студентов, все это время там велись работы по реконструкции помещения, которое теперь выполнено в сине-белой гамме – корпоративных цветах компании VEKA, производителя пластиковых профильных систем для производства окон, дверей. Аудитория стала сороковой по счету из тех, что были отреставрированы за счет частных инвесторов и меценатов. Ее часть теперь занимает шоу-рум современного остекления. Выставочные образцы представляют ключевые тренды в строительстве: большие панорамные конструкции, технологии сбережения тепла, отказ от белого традиционного окна в пользу окон и дверей с фактурами под натуральные материалы, акцент на максимальное количество естественного света в помещении.

— Мы заинтересованы в талантливых начинающих специалистах <…> Если соединить уровень компетенций наших специалистов и мышление молодых кадров – получиться хорошая синергия, — отметил гендиректор и владелец завода Динал Андрей Попов.

Во время выступления перед студентами ректор университета Юрий Скроубович подчеркнул значимость направления СПК (светопрозрачные конструкций), острую необходимость появления новых кадров в отрасли для реализации проектов на частном и корпоративном строительном рынке.

По его словам, в настоящее время специалисты в области светопрозрачных конструкций являются уникальными.