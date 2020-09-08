Предприниматели поделились бизнес-секретами в пандемию

В период пандемии, наряду с государственными программами поддержки предпринимателей, ПСБ разработал и внедрил собственные проекты, одним из которых стал антикризисный конкурс. Поучаствовать в нем могли не только действующие, но и новые клиенты банка.

— Поддержать предпринимателей и помочь им поскорее восстановиться после карантинных ограничений безвозмездно — это, пожалуй, главный посыл конкурса. Задача была в том, чтобы помощь получили не 2-3 предпринимателя, а как можно больше, в том числе из регионов. Для малого бизнеса даже небольшая сумма может помочь перезапустить бизнес, и мы не устанавливали ограничений на использование этих средств, — поясняет управляющий Сибирским филиалом ПСБ Денис Голубев.

С июня по август ПСБ проводил сбор заявок — собирал истории, в которых предприниматели рассказывали о своем деле. Всего на участие в конкурсе были поданы более 3 тысяч заявок со всей России, среди них 52 заявки от малых предприятий и индивидуальных предпринимателей Новосибирской области. Профессиональное жюри вместе с пользователями соцсетей выбрали 204 победителя со всей страны. Банк перевел им гранты от 50 000 до 250 000 рублей каждому. Общий призовой фонд составил 15 млн рублей.

Среди победителей — музыкальные школы, фитнес-центры, кафе и рестораны, рекламные агентства, компании по перевозке грузов, образовательные центры для детей и взрослых, салоны красоты, медицинские центры, химчистки — это все те сферы, от которых зависит качество нашей жизни. Каждый предприниматель болеет всей душой за свое дело!

Банк объявил конкурс для представителей малого бизнеса, открывших свое дело не позднее 1 апреля 2019 года. Именно фактор старта был ключевым параметром, а не отношение бизнеса к наиболее пострадавшим от коронавирусных ограничений отраслям. Участникам предложили рассказать о своем бизнесе, о том, как они работали в период пандемии, какие задачи и проблемы пришлось решать, поделиться своими бизнес-секретами.

Как рассказали Infopro54 в Сибирском филиале, в число победителей вошли 5 новосибирских компаний: стоматологическая компания ООО «Реалдент», а также индивидуальные предприниматели Ксения Тернова (допобразование), Анна Бояревич (общественное питание), Юрий Черкасов (розничная торговля) и Надежда Барсова (кулинария).

— С момента объявления карантина продажи у нас упали примерно на 30%, в связи с падением платежеспособности населения. Многие наши клиенты были в самоизоляции и отказались от наших услуг, — рассказал Infopro54 руководитель проекта «Кулинарные конструкторы» Андрей Барсов. — О конкурсе ПCБ мы услышали по радио и решили обратиться в надежде привлечь средства для рекламной кампании в Yandex и Googlе, продвижения в соцсетях, чтобы привлечь новых клиентов.

Сегодня, по словам Андрея Барсова, компании уже удалось вернуться к докризисному уровню спроса.

— Я приняла участие в конкурсе по рекомендации коллег. В отраслевых сообществах, в которых мы состоим, он активно обсуждался. Это не первый наш опыт, так как мы довольно часто подаем заявки на гранты, — рассказывает предприниматель Ксения Тернова. — Лично меня приятно удивил современный подход к голосованию — через соцсети. Это был очень интересный соревновательный элемент, все очень прозрачно и открыто.

Собеседница Infopro54 пояснила, что компании требовались ресурсы на ремонт помещений, в которых занимаются дети и где ведется основная деятельность — обучение английскому языку.

— Своих ресурсов нам не хватало, даже несмотря на то, что в пандемию пришлось сократить несколько офисов. За счет гранта банка мы смогли привести в порядок классы и подготовить их к новому учебному году, — добавила Ксения Тернова.

Предприниматель Анна Бояревич до карантина планировала принять участие в нескольких госзакупках, чтобы расширить сферу своей деятельности. Введение режима самоизоляции скорректировало эти планы.

— Первоначально я хотела направить грант банка на обеспечение заявки при участии в гостендере. Но из-за карантина все торги по нашей тематике на рынке отменили, и поэтому грант мы направили на закупку оборудования для улучшения условий труда работников, — говорит Анна Бояревич.

Общая сумма грантов, выплаченная банком предпринимателям в Новосибирской области, составила 450 000 рублей.