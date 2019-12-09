Определены победители онлайн-чемпионата «Изучи интернет — управляй им!»

Игроки, занявшие места в первой десятке рейтинга чемпионата, получат ценные призы. В число призеров конкурса вошла участница из Новосибирской области.
В чемпионате приняли участие 17,5 тысяч ребят. Из них 12,5 тысяч школьников и студентов младше 18 лет — в индивидуальном зачете, еще 5 тысяч человек объединились в 946 команд. За 60 минут участники выполняли задания разного уровня сложности, посвященные доменам, управлению и технической составляющей доменной отрасли и 25-летию национального домена .RU. Участники могли получить дополнительные очки, подготовив инфографику о Рунете или опубликовав новости о проведении чемпионата в соцсетях, школьных или городских СМИ.
Ценные призы получат лидеры командного и индивидуального зачетов. Так, участники, занявшие первую строчку рейтинга, будут награждены cмарт-часами MyKronoz ZeRound, обладатели серебра — смартфонами Samsung Galaxy A10, бронзовые призеры — 3D-ручкой XEON Funtastique.
Поощрительные призы от партнеров чемпионата «Лаборатории Касперского» и REG.RU получат команды, которые заняли четвертое и пятое места, а также индивидуальные участники, занявшие с 4 по 10 места.
Все участники и капитаны команд чемпионата также получат именной сертификат, который можно скачать в личном кабинете на сайте.
Лидерами индивидуального зачета стали:
Лидерами командного зачета стали:
Поощрительные призы получат:
Всероссийский онлайн-чемпионат для школьников является частью социально-просветительского проекта «Изучи интернет — управляй им!», главная цель которого — повышение уровня цифровой грамотности начинающих пользователей интернета. Проект в 2012 году запустили «Ростелеком» и Координационный центр национальных доменов .RU/.РФ. Чемпионат проводят «Ростелеком» и Координационный центр доменов .RU/.РФ при поддержке «Лаборатории Касперского» и компании REG.RU.
Фото предоставлено пресс-службой компании
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