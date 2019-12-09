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Определены победители онлайн-чемпионата «Изучи интернет — управляй им!»

  • 09/12/2019, 12:15
«Ростелеком» и Координационный центр доменов .RU/.РФ подвели итоги VIII Всероссийского онлайн-чемпионата «Изучи интернет — управляй им!».

Игроки, занявшие места в первой десятке рейтинга чемпионата, получат ценные призы. В число призеров конкурса вошла участница из Новосибирской области.

В чемпионате приняли участие 17,5 тысяч ребят. Из них 12,5 тысяч школьников и студентов младше 18 лет — в индивидуальном зачете, еще 5 тысяч человек объединились в 946 команд. За 60 минут участники выполняли задания разного уровня сложности, посвященные доменам, управлению и технической составляющей доменной отрасли и 25-летию национального домена .RU. Участники могли получить дополнительные очки, подготовив инфографику о Рунете или опубликовав новости о проведении чемпионата в соцсетях, школьных или городских СМИ.

Ценные призы получат лидеры командного и индивидуального зачетов. Так, участники, занявшие первую строчку рейтинга, будут награждены cмарт-часами MyKronoz ZeRound, обладатели серебра — смартфонами Samsung Galaxy A10, бронзовые призеры — 3D-ручкой XEON Funtastique.

Поощрительные призы от партнеров чемпионата «Лаборатории Касперского» и REG.RU получат команды, которые заняли четвертое и пятое места, а также индивидуальные участники, занявшие с 4 по 10 места.

Все участники и капитаны команд чемпионата также получат именной сертификат, который можно скачать в личном кабинете на сайте.

Лидерами индивидуального зачета стали:

  • I место — Виталий Чесноков (Санкт-Петербург);
  • II место — Илья Никульчиков (Петергоф, Ленинградская обл.);
  • III место — Назарян Каселина (д. Кулиш, Иркутская обл.).

Лидерами командного зачета стали:

  • I место: команда GoldBrowser, капитан – Иван Воробьев (Орехово-Зуево, Московская обл.);
  • II место: команда Me and the Boys, капитан – Эльза Мустафина (с. Киргиз-Мияки, Республика Башкортостан);
  • III место: команда «Шустряки из Шимкус», капитан — Анфиса Ефимова (Чебоксары, Республика Чувашия).

Поощрительные призы получат:

  • команда МБОУ «СОШ №2» г. Коркино, капитан — Мария Кудрякова (Челябинская обл.);
  • команда Gymnasium, капитан – Ольга Карсакова (Самарская обл.);
  • индивидуальные участники:
    • Ефимов Андрей, Козлов Иван и Федоров Кирилл (Республика Чувашия);
    • Дамир Гафиулин (Кировская обл.);
    • Валерия Лозовая (Московская обл.);
    • Елизавета Бочкарёва (Новосибирская обл.);
    • Екатерина Бандурина (Самарская обл.).

Всероссийский онлайн-чемпионат для школьников является частью социально-просветительского проекта «Изучи интернет — управляй им!», главная цель которого — повышение уровня цифровой грамотности начинающих пользователей интернета. Проект в 2012 году запустили «Ростелеком» и Координационный центр национальных доменов .RU/.РФ. Чемпионат проводят «Ростелеком» и Координационный центр доменов .RU/.РФ при поддержке «Лаборатории Касперского» и компании REG.RU.

Фото предоставлено пресс-службой компании

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