Ученые Института катализа СО РАН стали лауреатами премии Правительства РФ в области науки и техники

Премия Правительства РФ в области науки и техники за 2019 год присуждена пяти сотрудникам ФИЦ «Институт катализа СО РАН» в составе коллектива из десяти лауреатов за разработку новых импортозамещающих технологий производства катализаторов риформинга и их промышленное освоение на нефтеперерабатывающих заводах РФ, сообщили в пресс-службе института. Соответствующее распоряжение вышло 29 ноября 2019 года.

Размер премии – два миллиона рублей. Согласно информации, размещенной на сайте Правительства РФ, лауреатами 14 премий в 2019 году стали 131 соискатель, в том числе 11 академиков и пять членов-корреспондентов РАН, 64 доктора и 26 кандидатов наук. Премии присуждены за работы в области медицины, энергетики, геологии, производственных технологий, материаловедения, машиностроения, транспорта, информационных технологий, экологии и сельского хозяйства.

Премия Правительства присуждена коллективу авторов, основу которого составили сотрудники ФИЦ ИК СО РАН, за развитие и внедрение технологий каталитического риформинга, который уже на протяжении 60 лет остается одним из основных процессов получения высокооктановых моторных топлив, ароматических углеводородах и водорода. В стратегически важных вопросах рационального использования невозобновляемых источников энергии ключевую роль играют качество и свойства катализаторов, используемых в процессах переработки нефтяного сырья, и, в первую очередь, их селективность и стабильность. Поэтому ведущие компании мира уделяют большое внимание совершенствованию технологии процесса риформинга и разработке более эффективных катализаторов.

Внедрение отечественных катализаторов в промышленность проходило в условиях жесткой конкуренции со стороны признанных мировых лидеров-разработчиков катализаторов, которые в начале 90-х годов практически заполнили российский рынок. В результате разработки и внедрения новых отечественных катализаторов риформинга их доля в общей загрузке установок риформинга в России к 2019 году составила 48 %. Это внесло значительный вклад в реализацию планов Минэнерго РФ по импортозамещению базовых катализаторов нефтепереработки и тем самым способствовало значительному повышению энергетической безопасности России.

В ходе работ над созданием новых катализаторов риформинга получено 28 российских и международных авторских свидетельств, а также патентов на изобретение. Катализаторы были внедрены в производство на десяти российских НПЗ, в том числе, на нефтеперерабатывающих предприятиях ПАО «НК «Роснефть», ПАО «Газпром нефть», ПАО «НК «Сургутнефтегаз». В настоящее время на 13 промышленных установках России загружено около 650 тонн усовершенствованных марок катализаторов самой многочисленной серии ПР, что составляет 36 % от общей загрузки катализаторов риформинга на установках с неподвижным слоем катализатора, с использованием которых перерабатывается более 6,6 миллионов тонн прямогонных бензинов в год.

Многолетний опыт эксплуатации катализаторов позволяет говорить о том, что отечественные катализаторы риформинга успешно конкурируют с зарубежными аналогами известных производителей. Постепенно достигнуто увеличение октанового числа с 95 до 98-100 пунктов (ИОЧ) при повышении выхода высокооктановых компонентов бензинов с 82 до 90 %.

— Если говорить об экономическом эффекте внедрения наших катализаторов риформинга, — говорит лауреат премии, директор ЦНХТ ИК СО РАН Александр Лавренов, — то количество высокооктанового компонента автобензина, произведенного с использованием новых катализаторов риформинга серии ПР в период с 1992 года по настоящее время, по нашей оценке, составило около 20 миллионов тонн стоимостью около 1200 миллиардов рублей. Экономический эффект применения катализаторов на НПЗ России за счет увеличения выхода целевого продукта оценивается в пределах 29-43 миллиарда рублей.

Фото из архива ИК СО РАН