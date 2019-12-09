В портфелях банков превалирует вторичка

Доля вторички в ипотечных портфелях банков в 2019 году существенно выросла.
— Рынок ипотеки в Новосибирской области продолжает разворачиваться в сторону вторичного жилья. Если в 2018 году доля вторички в ипотечных сделках составляла 85%, то к концу 2019 года она выросла до 87%, — комментирует ситуацию руководитель Абсолют Банка в Новосибирске Евгений Шеин.
Напомним, в предыдущие годы в некоторых банках доля ипотеки на первичном рынке доходила до 80%, что стимулировало строительство новых домов в Новосибирске. По объемам сданного жилья регион стабильно является лидером в Сибирском федеральном округе.
— Отмечу, что изначально сибиряки настроены приобретать первичное жилье, поскольку стоимость квадратного метра дешевле — в среднем 68 тысяч рублей. Но потом переключаются на более дорогую вторичку (средняя стоимость квадратного метра — 74 тысячи рублей), — говорит Шеин.
В Сибирском Сбербанке доля вторички в портфеле составляет 80%, и этот показатель стабилен в течение всего года.
— Такая доля обусловлена перераспределением объемов выдачи между первичным и вторичным рынком жилья, которое связано с поведением клиентов. В текущем году наблюдалась тенденция приобретения жилья на конечной стадии строительства или после сдачи объекта в эксплуатацию. Фактически клиент покупал первичное жилье, но по правилам учета регулятора оно будет отнесено в аналитике ко вторичному рынку, —уточняет директор направления по работе с партнерами Сибирского банка ПАО Сбербанк Мария Ромчанова.
В Новосибирском филиале ПАО Россельхозбанк доля ипотечных сделок на вторичном рынке составляет около 70%. Из них около 10% — сделки с приобретением жилых домов с земельными участками.
— Вторичный рынок традиционно занимает большую долю в кредитном портфеле банка, в основном за счет объема выдач по кредитной программе, позволяющей приобрести дом с земельным участком. Немногие банки предлагают кредитование данного типа жилья. Особой популярностью программа пользуется среди клиентов — жителей районов Новосибирской области: с их участием проходит каждая пятая сделка, — поясняет директор Новосибирского филиала Россельхозбанка Станислав Тишуров.
Львиную долю в ипотечном портфеле Банка Акцепт также занимает готовое жилье.
— Сегодня ипотека — едва ли не единственная возможность для большинства граждан решить жилищный вопрос. Учитывая цены на недвижимость, порой речь идет о весьма внушительных суммах. С точки зрения банковского бизнеса, ипотечные кредиты — это достаточно высокодоходный и долгосрочный метод размещения средств с целью получения прибыли, — комментирует ситуацию территориальный руководитель отдела организации розничных продаж АО Банк «Акцепт» Мария Мартинина. — Население испытывает потребность в расширении жилой площади. Однако факторы со стороны спроса (динамика доходов населения, демографические тенденции, доступность ипотечного кредитования) оказывают сдерживающее влияние на жилищное строительство.
По наблюдению управляющего Сибирским филиалом ПАО «Промсвязьбанк» Дениса Голубева, в 3 квартале 2019 года в Новосибирске в портфеле банка произошло перераспределение спроса в пользу покупки готового жилья — в связи с началом работы по счетам эскроу.
— Впрочем, в 4 квартале спрос на первичное жилье снова начал восстанавливаться. Сейчас кредиты на готовое и строящееся жилье занимают примерно равные доли в выдачах ПСБ в Новосибирске, — добавляет банкир.
Станислав Тишуров соглашается, что спрос на новостройки начал восстанавливаться: к концу года доля сделок по договорам долевого участия увеличилась на 5%. По его оценкам, во многом это стало возможным благодаря привлекательным процентным ставкам, которые начали предлагать банки.
По оценкам Марии Ромчановой, в первом полугодии 2019 года в целом по рынку наблюдался рост ипотечной ставки — по всем программам. Во втором — началась обратная динамика. К примеру, сегодня Сбербанк предлагает для молодых семей заем на покупку вторичного жилья по цене от 8,5% годовых, при условии, что первоначальный взнос составит 20% и более от стоимости объекта, а сам объект приобретается с помощью витрины «Домклик». Станислав Тишуров поясняет: текущий уровень процентных ставок в РСХБ составляет от 4,7% годовых — по программам с господдержкой и от 8,2% годовых — по стандартным программам. Он также подчеркнул, что банк идет в сторону упрощения ипотечных продуктов для клиентов.
Денис Голубев напоминает, что во втором полугодии 2019-го было две волны по снижению процентных ставок по ипотеке, которые связаны со снижением ключевой ставки ЦБ. В ноябре ПСБ снизил ставки по рефинансированию ипотечных кредитов сторонних банков до 8,85% годовых, по программе «Семейная ипотека» — до 4,5% годовых. Ставки по программам на покупку жилья на вторичном рынке, апартаментов и загородную недвижимость снижены в среднем на 0,4 процентных пункта.
— Важным фактором, влияющим на формирование спроса на жилье, является уровень доступности ипотечного кредитования. К концу 2019 года ставки по ипотечным кредитам достигли абсолютных исторических минимумов. Такого темпа снижения не наблюдалось за всю историю ипотечного кредитования с 2004 года, — уверена Марина Мартинина.
Абсолют Банк недавно снизил ставку на 0,5% по программам ипотечного кредитования на покупку жилья на вторичном рынке, а также по программам «Рефинансирование» и «Молодая семья».
— Теперь минимальная процентная ставка по ипотеке составляет от 8,74%. При этом средняя рыночная ставка по ипотеке опустилась до 9,68% годовых. Таким образом, практически достигнут рекордный минимум лета 2018 года — тогда ставка снизилась до 9,6% годовых, — соглашается Евгений Шеин.
В целом, по его словам, средний ежемесячный платеж по ипотеке жителя Новосибирской области, даже несмотря на снижение ставок по кредитам, вырос с начала года с 21 до 23 тысяч рублей. При этом средний срок ипотечного кредита увеличился с 17 до 20 лет. Эксперт констатирует, что заемщики стали выбирать более длительные сроки кредита, поскольку они позволяют уменьшить размер ежемесячных выплат.
По данным Марии Ромчановой, чаще всего покупатели вторичного жилья ориентируются на квартиры стоимостью до 2,5 млн рублей. Как правило, речь идет о двухкомнатных квартирах. В Промсвязьбанке наблюдают похожую динамику. При этом Денис Голубев уточняет, что средний чек по ипотеке составляет около 2 млн рублей.
Станислав Тишуров говорит о развороте спроса в сторону бóльших по площади квартир, при этом квартиры-студии с небольшой площадью стали менее популярными.
— Свой вклад в этот тренд внес, в том числе и растущий спрос на кредиты по программе для многодетных семей. Возможность приобрести многокомнатную квартиру стала более реальной: Россельхозбанк неоднократно снижал ставки по данной программе в течение года, приблизив их к уровню 4,7% годовых, — поясняет Тишуров.
По оценкам Евгения Шеина, хитом продаж на рынке сегодня являются квартиры в домах, построенных не ранее начала 2000-х. Это связано, в первую очередь, с тем, что готовая недвижимость — жилье «здесь и сейчас», ключи от квартиры можно получить практически сразу после сделки. Спрос у сибирских покупателей на «сталинки» и «хрущевки» не растет, более того, есть тенденция к его уменьшению. Зачастую даже скидки не способны подогреть интерес к такому жилью.
— Еще один тренд — покупатели заметно охладели к малометражным студиям. 3-4 года назад их активно скупали как за наличные, так и в ипотеку на стадии котлована (в качестве инвестиционных квартир — с целью перепродажи или последующей сдачи в аренду). Сегодня их покупают крайне редко, — поясняет он. — Во-первых, если переводить стоимость в квадратные метры, то она получается слишком высокой и неинтересна людям. Во-вторых, сибиряки, в принципе, стали покупать более просторную и комфортную недвижимость.
За год средняя площадь ипотечного жилья выросла с 42 до 51 кв. м. В связи с этим, а не только с ростом цен, в 2019 году увеличилась и средняя сумма ипотечного чека: по вторичке — с 2,0 до 2,3 млн рублей.
— По итогам 10 месяцев 2019 года Абсолют Банк (ПАО) в Новосибирске зафиксировал, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, двукратный рост спроса на такой продукт, как «ипотека на ипотеку» — когда заемщик с помощью жилищного кредита покупает квартиру, которая уже находится в залоге у этого же или другого банка, — добавляет эксперт. — Однако не все ведущие ипотечные банки пока способны их проводить из-за более высокой юридической сложности. Для риэлторов возможность получения ипотеки на залоговое жилье все чаще становится принципиальным моментом при сотрудничестве с банком. Особенно это актуально при сделках с недвижимостью в виде «обменных цепочек», а сейчас их доля составляет более 50% от общего числа.
Спрос на ипотеку для покупки жилья на вторичном рынке, по мнению опрошенных InfoPro54 банкиров, сохранится. Станислав Тишуров связывает это с устойчивой тенденцией по дальнейшему снижению среднего уровня ставок: до 6,5-7% годовых в течение 2020 года.
— В следующем году в рамках государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий» Россельхозбанк готовит специальные условия ипотечного кредитования для жителей сельских территорий. В настоящее время идет процесс определения условий кредитования, территории действия программы и категорий ее участников. Мы ожидаем, что программа станет востребованной и позволит жителям региона улучшить жилищные условия на комфортных условиях: ставки по «сельской» ипотеке не будут превышать 3% годовых, — поясняет он.
Марина Мартинина также считает, что потребность в улучшении жилищных условий у населения постепенно накапливается. В конце 2019 года Банк Акцепт прогнозирует увеличение количества сделок на фоне снижения процентных ставок, в том числе за счет отложенного спроса. Но при этом она подчеркивает, что спрос серьезно зависит от ключевой ставки ЦБ.
— Действия регулятора — всегда серьезный сигнал для участников рынка. Вслед за коррекцией ключевой ставки ЦБ РФ ведущие ипотечные банки будут пересматривать ставки в сторону снижения, — соглашается Евгений Шеин. — Вероятно, следующий год станет временем новых рекордов. В первом полугодии 2020-го можно будет ожидать снижения средних ипотечных ставок по новым кредитам до 9% годовых.
Эксперт уверен: снижение ставки позитивно скажется на объемах выдачи ипотечных кредитов. В Банке Абсолют ожидают роста рынка в 2020-2021 годах на уровне 15%-20%. При этом наиболее сильные игроки ипотечного рынка покажут рост выдач жилищных кредитов на 30-50%. К сдерживающим факторам, которые могут повлиять на эти показатели, Шеин отнес увеличение цен на жилую недвижимость и отсутствие роста доходов населения.
— При дальнейшем снижении ставок следует ожидать роста спроса на рефинансирование, а также появление новых профильных программ. Напомню, интерес к рефинансированию ипотечных кредитов у заемщиков появляется всегда, когда разница между ставками достигает 1,5% и выше, — рассуждает банкир. — Во 2-3 квартале 2019 года среднерыночная ставка по ипотеке держалась на уровне 10,3% годовых, поэтому рефинансирование будет иметь экономический смысл для заемщиков при снижении среднерыночной ставки до 8,8% годовых.
Он также не исключает сохранения роста спроса на «детскую» ипотеку. После того, как действие субсидированной ставки по этой программе было распространено на весь срок кредита, интерес к «детской» ипотеке в Новосибирске вырос: в 3 квартале 2019 года по сравнению со 2 количество сделок по госпрограмме в Абсолют Банке стало больше почти на 40%. В октябре 2019 года объем выдач «детской» ипотеки вырос в 11 раз к прошлому году.
— Мы прогнозируем, что «детская» ипотека в период с 2020 по 2022 годы включительно может стать одним из драйверов развития регионального первичного рынка, поскольку количество детей, родившихся после 1 января 2018 года, будет расти. Кроме того, более 60% заемщиков в Новосибирске — это семьи с детьми, — поясняет Шеин. — Средний чек по «детской» ипотеке, благодаря более низкой ставке, в Новосибирске существенно «обгоняет» среднюю сумму кредита по стандартным программам. Он приближается к 3 млн рублей.
Напомним, средний чек по стандартным программам на новостройки составил 2,6 млн рублей, по вторичке — 2,3 млн рублей.
Фото: баз-pixabay.com, автор- TierraMallorca, фото экспертов предоставлены пресс-службами банков
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