Инновации НГТУ НЭТИ представят на форуме «Золотая Долина» в Новосибирске

С 31 октября по 1 ноября в Новосибирском Академгородке пройдет научно-производственный форум «Золотая Долина» (16+). В мероприятии традиционно принимают участие ведущие ученые, инженеры, предприниматели и студенты вузов. Цель — обмен идеями, знаниями и опытом. Организатор — Новосибирский государственный университет.

На площадках форума пройдет выставка, где вуз продемонстрирует разработки по программе «Приоритет 2030». В числе прочих экспонатов здесь будет представлен образец хирургического стола «Цельс-А» с семью независимыми режимами работы и электродвигателем Центра мехатроники.

В ходе мероприятия ректор НГТУ Анатолий Батаев расскажет о работах ученых и инженеров НГТУ НЭТИ по направлениям программы «Приоритет 2030». Выступят перед аудиторией и другие ведущие ученые и разработчики государственного вуза. Так, профессор кафедры аэрогидродинамики, доктор технических наук Илья Зверков познакомит собравшихся с перспективными направлениями развития гражданской беспилотной авиации. А доцент кафедры тепловых электростанций, кандидат технических наук Екатерина Бойко с сотрудником Центра интеллектуальной энергии НГТУ НЭТИ Елизаветой Ивановой представят аудитории доклад на тему «Инновационные технологии систем электроснабжения малых и средних городов».

Помимо этого, специалисты НГТУ НЭТИ примут участие в работе секций по авиации, робототехнике, энергетике и медицине.

Ранее редакция рассказывала о программе II ежегодного научно-производственного форума «Золотая Долина-2024», который состоится в НГУ.