Сельхозпроизводителей стимулируют брать на работу практикантов

В 2021 году в рамках реализации программы «Развитие сельских территорий» в Новосибирской области будет увеличен размер компенсации предприятиям, на которых будут проходить практику будущие специалисты аграрной отрасли — до 90% затрат на прием практикантов, их жильё и питание (Ранее по программе предлагалось компенсировать 30% — Ред.). Об этом сообщают в региональном минсельхозе.

— Компенсация 30% не получила востребованности у сельхозпроизводителей, — поясняют в министерстве. — После ее увеличения мы ожидаем рост числа практикантов: 319 студентов и ещё 20 — по договору целевого обучения. На эти цели предполагается направить более 800 млн. вместо ранее запланированных 300 млн.

Как уточнил, отвечая на вопрос корреспондента Infopro54, замминистра сельского хозяйства области Владимир Пахомов, среди предприятий, уже заявивших о готовности участвовать в данной программе, холдинг «Сибирская нива», а также ряд хозяйств Татарского и Коченевского районов.

По информации областного минсельхоза, в 2020 году с компенсацией в 30% на сельхозпредприятия удалось направить только 6 практикантов.