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Руководителей компаний подозревают в хищении бюджетных денежных средств

При строительстве самотечного канализационного коллектора в г. Бердске они похитили 5 млн рублей.
  • 23/04/2019, 16:38
Руководителей компаний подозревают в хищении бюджетных денежных средств

Следственным отделом по г. Бердск следственного управления СКР по Новосибирской области возбуждено уголовное дело в отношении 34-летнего генерального директора ООО «РОССТРОЙ» и 57-летнего и.о. директора МКУ «УКС» по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ, сообщили в пресс-службе СК РФ по Новосибирской области.

По данным следствия, в 2017-2018 годы генеральный директор ООО «РОССТРОЙ» и 57-летний заместитель директора МКУ «УКС» по созданной преступной схеме похитили более 5 млн. рублей на разнице в стоимости строительных работ вместе с материалами при строительстве самотечного канализационного коллектора в г. Бердске Новосибирской области.

Отмечается, что в настоящее время фигуранты дела задержаны, с ними проводятся следственные действия. Расследование продолжается.

Фото: pixabay.com, автор- Evgeny

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