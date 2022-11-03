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Опрос ВТБ: зарплатные клиенты стали чаще пользоваться картами, чем снимать наличные

  • 03/11/2022, 15:08
В 2022 году доля россиян, которые используют зарплатные карты для оплаты покупок, впервые превысила число снимающих наличные.

новости бизнесаОб этом свидетельствуют итоги опроса*, проведенного ВТБ среди клиентов российских банков.

По итогам исследования ВТБ, опция снятия наличных у зарплатных клиентов российских банков в этом году впервые утратила лидерство. Сейчас ее используют 37% пользователей по сравнению с 41% в прошлом году. На первом месте по востребованности – оплата покупок по картам, ее проводят 38% клиентов против 35% в прошлом году. Доля респондентов, которые переводят средства на другую карту, практически не изменилась, и составляет четверть от общего числа.

По данным опроса, доля россиян, которые самостоятельно выбрали банк для перечисления зарплаты, выросла по сравнению с прошлым годом с 14% до 18%. Большинство клиентов (82%) по-прежнему получают карту на работе, хотя в прошлом году доля таких клиентов была еще выше – 86%.

«Сформировавшийся в период пандемии тренд по активному переходу на безналичные платежи наконец проявился и в сегменте зарплатных карт, где доля операций по снятию наличных всегда превалировала. Банки стимулируют переход зарплатных клиентов на безналичные транзакции, предлагая повышенный кешбэк и более выгодные условия по продуктам и сервисам. Свою роль играет и цифровизация розничного рынка со стороны торгово-сервисных предприятий – мы видим, что доля точек для безналичной оплаты в России растет» — прокомментировал Гариф Ромашкин, начальник управления «Зарплатные проекты» ВТБ.

По оценкам ВТБ, сейчас на безналичную оплату товаров и услуг в России приходится 80% от общего розничного оборота товаров и услуг. Банковские карты использует для офлайн-покупок от 72% до 87% клиентов (в зависимости от уровня дохода пользователя). Почти три четверти держателей карт также оплачивают ими услуги мобильной связи и ЖКХ, а 71% расплачивается картой в интернет-магазинах.

ВТБ активно развивает обслуживание зарплатных проектов, предоставляя клиентам передовые цифровые сервисы и комплексные продукты. В рамках обновленной программы лояльности они получают за оплату покупок картой в супермаркетах, ресторанах и транспорте либо магазинах одежды дополнительный кешбэк 0,5% к основному проценту, который в зависимости от пакета услуг составляет от 2% до 4%.

*Опрос проводился в крупных городах России среди более чем 6 тысяч человек в возрасте от 18 до 75 лет.

Фото с сайта vtb.ru

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Рубрики :

Регионы: Сибирь

Теги : зарплатный проект ВТБ


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