Каждый 4-й клиент Банка «Левобережный» получает потребительский кредит не выходя из дома

Зарплатные клиенты могут получить кредит полностью в режиме онлайн. Процесс занимает от 15 минут с момента подачи заявки в мобильном приложении BL-online до получения денег на счет, если документы подписаны простой электронной подписью (ПЭП).

Все остальные клиенты тоже могут получить кредит безбумажным способом. Для этого нужно посетить офис банка всего 1 раз, чтобы пройти идентификацию, открыть счет и получить данные для входа в BL-online. После этого можно подать заявку на кредит в BL-online прямо в банке или любом другом месте в удобное время. В случае положительного решения клиент подписывает кредитную документацию ПЭП и получает деньги на счет.

Сейчас по технологии безбумажного офиса можно оформить кредит под 4,9% годовых при подключении финансовой защиты. Сумма – от 5 тысяч до 1,5 млн рублей, срок – до 7 лет. К примеру, если вы возьмете 300 000 рублей на 5 лет, то ваш платеж составит 7 059 рублей в месяц. Рассчитать размер платежа можно на сайте.

Деньги выдаются на любые цели, в том числе на рефинансирование кредитов других банков. Можно взять сумму больше, чем остаток задолженности по кредиту. Предложение действует полтора месяца, до 18 декабря.

Тем, кто не хочет пользоваться BL-online и подписывать документы электронно, банк предлагает кредиты под 5,5% годовых. Для этого достаточно подать заявку на сайте или в любом офисе банка и подключить финансовую защиту. Без страховки ставка выше. По всем вопросам обращайтесь по телефону 8-800-3333-555 и к специалистам в офисах.

Срок кредита «На любые цели» – 6, 12, 24, 36, 48, 60, 72, 84 мес. Ставка 4,9% годовых действует при подаче заявки в BL-online, оформлении кредита по технологии «Безбумажный офис» и страховании жизни и здоровья. При подаче заявки иными способами и страховании ставка – 5,5% годовых. Ставка без страхования – от 17,5% до 25,5% годовых, определяется индивидуально.

Акция действует с 28.10.2022 по 18.12.2022. Подробнее на сайте. Банк «Левобережный» оставляет за собой право отказать в выдаче кредита, а также в любое время вносить дополнения и/или изменения в условия кредита в одностороннем порядке путем размещения информации на сайте.

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Фото предоставлено пресс-службой банка