Стоимость ремонта тротуаров в Новосибирске оценили в 600 миллионов рублей

Новосибирцы часто жалуются на удручающее состояние городских тротуаров. По этой причине депутаты Горсовета озаботились их ремонтом. Председатель комиссии по городскому хозяйству Горсовета Игорь Кудин рассказал корреспонденту КП-Новосибирск о перспективах решения данной проблемы.

По его словам, в прошлом году целевые деньги были выделены, но дали их только в августе. Затем нужно было провести конкурс.

— Пока все это решалось, наступил октябрь и выпал снег, — отметил Игорь Кудин.

В связи с этим депутаты Горсовета заявили, что расходы на благоустройство тротуаров должны быть заложены в бюджет 2023 года уже сегодня.

— Мы попросили, чтобы в следующем году выделили 100 миллионов рублей на тротуары – как из областного, так и из городского бюджета. Договорились, что это будет длиться на протяжении трех лет. В общей сложности получается 600 миллионов рублей только на тротуары, — сообщил изданию председатель комиссии по городскому хозяйству.

Игорь Кудрин выразил уверенность в том, что за три года можно городские тротуары можно привести в порядок.

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