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Оптическая сеть «Ростелекома» охватила еще почти 1 млн домохозяйств страны

  • 21/02/2023, 16:59
«Ростелеком» продолжает активное развитие собственной цифровой инфраструктуры в регионах страны.

телекомВ 2022 году компания модернизировала действующие и проложила свыше 5 000 км новых волоконно-оптических линий связи внутри городов и других населенных пунктов, что в 2,5 раза превышает протяженность Уральских гор.

В результате 973 тысячи семей получили техническую возможность подключения к высокоскоростному интернету до 1 Гбит/с и широкому спектру цифровых услуг. Особое внимание при строительстве сети связи компания уделила новым жилым районам в городах, а также пригородным коттеджным поселкам.

«Сегодня цифровая инфраструктура “Ростелекома” охватывает более 40 млн домохозяйств страны, что составляет свыше 70% от их общего количества. Мы продолжаем инвестировать в ее развитие, прокладывая новые волоконно-оптические линии связи в мегаполисах и отдаленных местностях, и зачастую становимся единственным доступным провайдером в населенном пункте. Благодаря этому пользователи получают высокоскоростной интернет и возможность подключить современные и удобные сервисы, которые помогают сделать жизнь более комфортной и безопасной», — отметил директор по продуктам и тарифам массового сегмента «Ростелекома» Алексей Демяненко.

Наличие высокоскоростного интернета позволяет одновременно всем членам семьи с разных устройств загружать объемные файлы и использовать сервисы, для работы которых требуется бесперебойное интернет-соединение с быстрой передачей сигнала, а также дает возможность подключить современные цифровые услуги. В их числе онлайн-кинотеатр Wink и IPTV, домашнее облачное видеонаблюдение и «Умный дом», тариф «Игровой» и другие сервисы для геймеров.

Компания «Ростелеком» предлагает клиентам объединять цифровые сервисы в один пакет цифровых услуг с экономией до 69%. Услуги привязываются к единому лицевому счету и ими можно управлять в режиме одного окна в личном кабинете или мобильном приложении, а также обращаться за сервисной поддержкой в рамках единого звонка на горячую линию или в онлайн-чат.

Реклама. Рекламодатель. ПАО Ростелеком

Фото предоставлено пресс-службой компании

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Рубрики :

Регионы: Сибирь Новосибирск

Теги : цифровизация телеком Ростелекома


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