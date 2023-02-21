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Президент предложил ввести льготную аренду для работников оборонных предприятий

  • 21/02/2023, 17:19
Автор:
послание президента Федеральному Собранию
И приступить к строительству арендного жилья.

— Будем укреплять гарантии для трудовых коллективов и социального обеспечения. Предлагаю внедрить программу льготного арендного жилья для работников ОПК со ставкой аренды ниже рыночной, так как значительную часть платы за жилье возьмет на себя государство, — заявил, выступая с ежегодным посланием к Федеральному Собранию, президент России Владимир Путин.

Он пояснил, что этот вопрос уже обсуждался в Правительстве России.

— Поручаю приступить к строительству такого жилья. В первую очередь в индустриально-значимых городах и научно-значимых центрах, — подчеркнул Путин.

Кадры для промышленных предприятий

В промышленности идет жесткая «охота за головами»

Напомним, в начале февраля редакция сообщала, что в Новосибирской области нет предприятий, которые не испытывали бы кадровый голод, в том числе в сфере ОПК. Промышленники и рекрутеры констатировали, что субсидии по аренде квартир являются одним из критериев, привлекающих сотрудников на предприятие.

По данным ЦИАН, в 2022 году в Новосибирске средние ставки аренды на однокомнатные квартиры за год почти не изменились, на двухкомнатные квартиры снизились на 5,7%. В других городах округа аренда подорожала. В Красноярске ставки выросли — на 3,6 и 9,5%, в Новокузнецке – на 5,3 и 13,9%, в Омске — на 10,4 и 5,9%, в Иркутске — на 10,9 и 6,9%, в Барнауле — на 13,% и 11,3%, в Томске — на 15,6  и 15,9%, в Кемерове — на 31,7 и 27,6% (рекорд по стране) соответственно.

Ранее редакция сообщала, что в Новосибирске планируют строить арендные дома для студентов.

Фото с сайта kremlin.ru

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Рубрики : Общество Власть Бизнес Промышленность

Регионы: Сибирь Россия

Теги : послание президента Федеральному Собранию Льготы по аренде для сотрудников ОПК


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