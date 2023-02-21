В Новосибирской области удалось добиться снижения смертности от онкологии

— Система здравоохранения Новосибирской области в 2022 году исполнила все показатели по снижению смертности — на 7% к 2019 году. С 55 до 59% выросла ранняя выявляемость онкобольных. Количество умерших в течение года снизилось с 26 до 21%, а пятилетняя выживаемость повысилась с 56 до 59%, — сообщил на пресс-конференции министр здравоохранения Новосибирской области Константин Хальзов. — Это был первый год, когда мы исполнили показатели — об этом шла речь на коллегии Минздрава на прошлой неделе. Это приятно и позитивно, но ситуация должна улучшаться.

Для этого в регионе продолжится переоснащение медорганизаций, работающих с онкопациентами. Кроме того, в 2023 году запланировано создание еще трех центров амбулаторной онкопомощи: в 25-й больнице, областной больнице и при Обской городской больнице. В итоге сеть центров в регионе вырастет до 15.

— Мы работаем в рамках имеющихся возможностей, хотя понимаем, что территории нужен современный онкодиспансер, — добавил Хальзов.

Что касается нового онкодиспансера, то этот проект пока находится в форме инициативы.

Напомним, в декабре 2022 года министр экономического развития области Лев Решетников сообщал, что онкологический диспансер, по которому подана частная инициатива от инвестора, входит в перечень объектов, в отношении которых запланировано заключение концессионного соглашения на 2023 год. По его словам, проект пока находится в проработке.

— В начале февраля к нам приезжала большая команда коллег из Москвы. Они изучали площадку, где будет расположен корпус. Обещают использовать готовое проектное решение, так что мы рассчитываем не только отправить документы в Госэкспертизу в этом году, но и получить заключение, — подчеркнул Хальзов.

По словам Константина Хальзова, недавно была выбрана проектная организация для подготовки проектно-сметной документации по детскому корпусу областной больницы. В здании планируется разместить хирургическое отделение, операционные и реанимации, а также мощную площадку для лечения маленьких пациентов с онкологией: хирургия, лучевая терапия, диагностика, консультативный корпус.

Кстати, по словам министра, позитивные показатели в 2022 году область также достигла в снижении смертности при инсульте и инфаркте миокарда.

Ранее редакция рассказывала о том, что в Новосибирске открылся центр для проведения диагностики рака.