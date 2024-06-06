Три автомобиля столкнулись на Октябрьском мосту в Новосибирске

На Октябрьском мосту в сторону левого берега произошло ДТП с участием трех автомобилей.

На кадрах, опубликованных в группе АСТ-54, видно, что водитель Honda Fit попал в занос из-за огромной лужи, в результате чего столкнулся с Infiniti и перевернулся. Также в кроссовер Infiniti сзади въехало другое авто.

По сообщению АСТ-54, ДТП оформили с материальным ущербом без пострадавших.

На данный момент, судя по карте 2ГИС, движения на мосту затруднено в обе стороны.

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