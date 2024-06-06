Три автомобиля столкнулись на Октябрьском мосту в Новосибирске

На Октябрьском мосту в сторону левого берега произошло ДТП с участием трех автомобилей.
На кадрах, опубликованных в группе АСТ-54, видно, что водитель Honda Fit попал в занос из-за огромной лужи, в результате чего столкнулся с Infiniti и перевернулся. Также в кроссовер Infiniti сзади въехало другое авто.
По сообщению АСТ-54, ДТП оформили с материальным ущербом без пострадавших.
На данный момент, судя по карте 2ГИС, движения на мосту затруднено в обе стороны.
Ранее редакция сообщала о том, что ребенок пострадал в массовом ДТП с пассажирским автобусом в Новосибирске.
Источник фото: АСТ-54
Рубрики :
Регионы:
Теги :
Уважаемые читатели, вы всегда можете поделиться своей проблемой, рассказать о ЧП, прислать фото и видео в редакцию.
Мы ждем ваши сообщения по телефону: +7 (995) 575-99-86
Или на электронную почту: infopro54@yandex.ru