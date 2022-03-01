Оптовики подняли закупочные цены для аптек до 25%

— При этом, аптечные наценки не менялись, то есть стоимость медикаментов в розничных точках будет зависеть от повышения закупочной цены, — сообщила «Известиям» директор СРО «Ассоциация независимых аптек», глава Альянса фармацевтических ассоциаций Виктория Преснякова.

По словам эксперта, аптеки обычно не делают больших запасов лекарств, поэтому на некоторые категории препаратов цены либо уже выросли, либо вырастут в ближайшее время.

Без изменений остаются цены на жизненно необходимые и важнейшие лекарственные препараты (ЖНВЛП), составляющие около половины рынка. На эти препараты цены фиксированы и контролируются государством, добавила Виктория Преснякова.

В аптеках с прошлой недели отмечается повышенный спрос на лекарства импортных производителей. В основном люди делают запасы лекарств, применяемых при хронических заболеваниях, то есть это препараты, которые они принимают постоянно, уточнила эксперт.

Несмотря на повышенный интерес, в ближайшее время перебоев с импортными препаратами не ожидается, заверила специалист.