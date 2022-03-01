За неделю в травмпункты Новосибирска из-за гололедицы попали 16 горожан

Городская власть максимально мобилизует технические и людские ресурсы на расчистку тротуаров. Такое поручение мэр Новосибирска Анатолий Локоть дал в ходе аппаратного совещания с участием глав районов и руководителей департаментов.

— Первое: уделить особое внимание уборке тротуарной части, чтобы обеспечить безопасность пешеходов в городе, — заявил глава города, обращаясь к подчиненным. — Второе: аккумулируется информация об обращениях в наши травмпункты. У нас закончился календарный зимний период, поэтому прошу подготовить доклад в разрезе районов по количеству обращений в травмпункты понедельно в течение зимнего периода, за три месяца, чтобы мы увидели картину, подвели некоторые итоги и приняли какие-то дополнительные решения.

Как следует из предшествовавшего поручению Анатолия Локтя доклада начальника транспортного и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии Константина Васильева, несмотря на то, что количество обращений пешеходов в травмпункты за неделю сократилось с 25 до 16 случаев, состояние тротуаров, является одной из болевых точек городского хозяйства. Ситуацию усугубляют и погодные условия, а именно серьезное потепление.

— Температуры достаточно близко подошли к нулю, снег становится рыхлым, — сообщает начальник транспортного департамента. — Если с дорожной сетью мы справляемся, противогололедные материалы работают прилично, то на тротуарах снег становится рыхлым, и здесь надо уделять больше внимания.

По информации мэрии Новосибирска, на минувшей неделе на дорогах работали 2,9 тысячи единиц техники, ночью — 1,7 тысячи единиц. Вывезены 86 тысяч кубометров снега. Очищены 2,2 тысячи км тротуаров, 263 пешеходных перехода, 275 парковок, 38 лестниц. Израсходованы 2,3 тысячи тонн противогололедных материалов и 225 тонн бионорда. Зафиксированы 16 обращений по гололедным травмам.