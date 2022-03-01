Мобильная лаборатория проверила качество воздуха в Новосибирске

— С 16 по 21 февраля мы проводили замеры качества атмосферного воздуха в Новосибирске. Из всего перечня предложений, которые поступили к нам от новосибирцев, мы выбрали 9 точек, расположенных у наиболее крупных автомагистралей, а также рядом с предприятиями, в том числе с городскими ТЭЦ, — рассказала начальник региональной комплексной лаборатории Западно-Сибирского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Любовь Синявская в ходе круглого стола. — Тема загрязнения атмосферы очень сильно интересует новосибирцев. В ходе замеров мы определяли вещества, негативно влияющие на человеческий организм.

Тестирование организовали на территориях, которые горожане указали представителям СМИ как проблемные: людей беспокоило качество воздуха, особенно в периоды неблагоприятных метеоусловий. Это локации возле домов по адресам: ул. Станционная, 18/1 ул. Ясный берег, 9, ул. Военная, 5, район железнодорожной платформы Иня-Восточная, ул. Светлановская, 50, ул. Восход, 15, ул. Выборная, 129/1, ул. Заречная, 4, ул. Высоцкого, 50/4.

Воздух исследовали на содержание пяти веществ: аммиак, диоксид азота, диоксид серы, сероводород, фенол.

— Картина получилась удовлетворительная, можно сказать, благоприятная. Особого загрязнения не было. Превышения ПДК мы не обнаружили ни по одному замеру. Максимальное значение было по фенолу — 1 ПДК в районе «Ясного берега», рядом с автомагистралью, — говорит Любовь Синявская. — Если говорить о общей картине загрязнения атмосферы города, то, с учетом наших метеонаблюдений, в Новосибирске произошло снижение загрязняющих веществ. Непонятно, с чем это связано. Возможно, предприятия снизили выбросы, а может, на улицах стало меньше автотранспорта. Так, в выбросах содержание бензпирена стало в 3 раза меньше по сравнению с 2020 годом.

Заместитель начальника управления – начальник отдела экологической экспертизы, нормирования отходов и разрешительной деятельности Минприроды региона Николай Нечитайло отметил, что режим НМУ в Новосибирске несопоставим с аналогичными режимами в Кемерове и Красноярске.

— У нас во время НМУ небо голубое, ажиотаж по этому поводу избыточен. Основное решение по снижению концентраций вредных примесей в нашем регионе — разгрузка транспортных магистралей. Ожидать, что разработка и реализация мероприятий по снижению выбросов приведет к значительному улучшению качества воздуха не приходится, — говорит представитель Минприроды.

Экологический активист Ульяна Артамонова также предложила жителям Новосибирска принять участие в снижении выбросов от автотранспорта: сокращать количество поездок на личном транспорте, объединяться с другими людьми, выбирать общественный транспорт, не оставлять надолго работающий транспорт в зимнее время.

— Если говорить об автотранспорте, то многое зависит не только от количества автомобилей, но и грамотных транспортных развязок. Не только жители должны думать, как уменьшить количество поездок, но и органы власти должны развивать автоматическую систему управления транспортом, — рассуждает президент фонда защиты природы и окружающей среды «Зеленый стандарт» Михаил Михайлов. — Необходимо продумать систему, в которой мы могли бы двигаться равномерно, не тормозя и не разгоняясь.

Директор Новосибирского филиала «Сибирской генерирующей компании» Андрей Колмаков пояснил, что из всех загрязняющих веществ, которые замерял Росгидромет, к работе ТЭЦ относятся только два: диоксид азота и диоксид серы.

— Все газоочистное оборудование, которое установлено у нас на ТЭЦ, предназначено для снижения выбросов взвешенных веществ, а именно сажи — 98%. Диоксид серы и азота они не удерживают — для этого нужно другое оборудование. Оно установлено всего на одной станции в РФ. Однако во всех замерах в Новосибирске содержание диоксида азота и диоксида серы составляет десятые доли ПДК, то есть нет необходимости в установке такого оборудования.

Он напомнил, что в прошлом году Росприроднадзор провел комплексную проверку тепловых электростанций Новосибирска, которой в энергосистеме области не было 10 лет. Никаких критичных недочетов не обнаружено, но замечания были выявлены, сейчас они устраняются. За деятельностью объектов компании также осуществляется и общественный контроль — со стороны комиссии по экологии горсовета Новосибирска.

В 2022 году СГК планирует провести капремонт на 24 единицах основного оборудования.

— Основная задача проведения ремонтов на оборудовании — снижение удельных расходов топлива. Расхожее мнение, что нам нужно побольше сжечь угля. Ничего подобного: нам нужно сжигать как можно меньше и повышать качество работы котлоагрегаторов и турбогенераторов. Поэтому каждый капремонт дает экономию в сотни тонн угля и, соответственно, снижение выбросов, — говорит гендиректор филиала СГК.

Михаил Михайлов заявил, что еще одним источником загрязнения атмосферы в Новосибирске является частный сектор, жители которого часто сжигают ТКО, чтобы не платить за их вывоз на свалки, либо топят бани. По его словам, на частный сектор пока повлиять невозможно. Не менее проблематична ситуация и в гаражных кооперативах, многие из которых отапливаются углем и дровами.

Председатель комитета охраны окружающей среды мэрии Новосибирска Мария Сидорова отметила, что в Новосибирске к теме выбросов часто присоединяется тема неприятных запахов, что создает определенное информационное поле и беспокойство граждан.