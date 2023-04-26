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СГК заменит более 19 км теплосетей на общую сумму 4 млрд рублей

  • 26/04/2023, 18:30
СГК заменит более 19 км теплосетей
В программе модернизации 31 участок.

СГК приступает к работам по модернизации теплосетей Новосибирска, уже сегодня ведется подготовка участков. Об этом сообщил директор Западно-Сибирского филиала СГК Игорь Лузанов. Работы начнутся с трубопроводов по ул. Широкой и Связистов, где самый большой объем перекладки. До конца мая компания выполнит благоустройство тысячи объектов после зимних ремонтов до конца мая. Из них порядка ста — приоритетные.

Всего в 2023 году на собственных и муниципальных теплосетях СГК заменит и капитально отремонтирует в общей сложности свыше 19,3 км теплосетей на 31 участке. На 27 из них компания полностью заменит теплосети — по инвестпрограмме, которая стала возможна с вхождением города в ценовую зону и по концессионному соглашению с муниципалитетом. Еще 4 участка муниципальных сетей и 24 тепловые камеры пройдут капитальный ремонт. Годовая сумма вложений составит порядка 4 млрд рублей.

 

 

Напомним, СГК с 2022 года приступила в Новосибирске к выполнению инвестиционной программы на собственных теплосетях — сроком на 10 лет, а с 2023-го начинает реализацию 10-летнего концессионного соглашения по эксплуатации и реконструкции муниципальных теплосетей и котельных города.

— Ставим себе задачу в первую очередь снизить количество отключений продолжительностью более 6 часов. В частности, обновление арматуры теплокамер поможет сократить время устранения дефектов. По итогам отопительного сезона 2022-2023 годов среднее время устранения дефектов составило 6 часов 50 минут, — подчеркнул глава Западно-Сибирского филиала

Он уточнил, что с начала текущего отопительного сезона на тепловых сетях Новосибирска выявлено 2551 дефект, что на 23% больше, чем годом ранее. При этом 590 отключений имели срок более чем 6 часов.

Начальник департамента энергетики, жилищного и коммунального хозяйства г. Новосибирска Дмитрий Перязев отметил высокую степень готовности к началу программы модернизации теплосетей. Он пообещал, что графики производства работ на тепловых сетях будут составлены в мае и предоставлены в Совет депутатов города Новосибирска.

Фото и карта участков ремонта предоставлены пресс-службой СГК

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Рубрики : Бизнес

Регионы: Новосибирская область

Теги : СГК концессионное соглашение СГК Капитальный ремонт теплосетей Новосибирск инвестиционная программа Игорь Лузанов


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