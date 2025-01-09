Опубликован производственный календарь на 2025 год в Новосибирской области

В производственном календаре отражено количество рабочих и выходных дней, рассчитанных на пятидневную рабочую неделю с двумя выходными.
Согласно производственному календарю на 2025 год, из 365 календарных дней рабочими будут 247, а выходными и праздничными — 118.
В соответствии со статьёй 112 Трудового кодекса Российской Федерации установлены следующие нерабочие праздничные дни:
В случае, если выходной день совпадает с нерабочим праздничным днём, то выходной переносится на следующий рабочий день после праздничного.
В этом году, согласно постановлению Правительства Российской Федерации от 4 октября 2024 года № 1335 «О переносе выходных дней в 2025 году», были изменены следующие выходные:
Таким образом, в 2025 году дни отдыха в честь Дня защитника Отечества будут с 22 по 23 февраля, а в честь Международного женского дня — с 8 по 9 марта.
— В мае 2025 года работники будут отдыхать с 1 по 4 мая в связи с празднованием Праздника Весны и Труда, а также с 8 по 11 мая в связи с празднованием Дня Победы. В июне период отдыха в связи с празднованием Дня России продлится с 12 по 15 июня, а в ноябре в связи с празднованием Дня народного единства — со 2 по 4 ноября 2025 года, — уточняют эксперты consultant.ru.
Ранее редакция сообщала о том, что Новый год на общественных площадках встречали около 17 тысяч новосибирцев. Самым популярным местом в Новосибирске стал Театральный сквер.
Источник фото: пресс-служба мэрии Новосибирска.
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