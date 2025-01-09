Опубликован производственный календарь на 2025 год в Новосибирской области

В производственном календаре отражено количество рабочих и выходных дней, рассчитанных на пятидневную рабочую неделю с двумя выходными.

Согласно производственному календарю на 2025 год, из 365 календарных дней рабочими будут 247, а выходными и праздничными — 118.

В соответствии со статьёй 112 Трудового кодекса Российской Федерации установлены следующие нерабочие праздничные дни:

1-6 и 8 января — новогодние каникулы;

7 января — Рождество Христово;

23 февраля — День защитника Отечества;

8 марта — Международный женский день;

1 мая — Праздник Весны и Труда;

9 мая — День Победы;

12 июня — День России;

4 ноября — День народного единства.

В случае, если выходной день совпадает с нерабочим праздничным днём, то выходной переносится на следующий рабочий день после праздничного.

В этом году, согласно постановлению Правительства Российской Федерации от 4 октября 2024 года № 1335 «О переносе выходных дней в 2025 году», были изменены следующие выходные:

4 января перенесена на 2 мая;

5 января перенесено на 31 декабря;

23 февраля перенесено на 8 мая;

8 марта перенесена на 13 июня;

1 ноября перенесена на 3 ноября.

Таким образом, в 2025 году дни отдыха в честь Дня защитника Отечества будут с 22 по 23 февраля, а в честь Международного женского дня — с 8 по 9 марта.

— В мае 2025 года работники будут отдыхать с 1 по 4 мая в связи с празднованием Праздника Весны и Труда, а также с 8 по 11 мая в связи с празднованием Дня Победы. В июне период отдыха в связи с празднованием Дня России продлится с 12 по 15 июня, а в ноябре в связи с празднованием Дня народного единства — со 2 по 4 ноября 2025 года, — уточняют эксперты consultant.ru.

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