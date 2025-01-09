Новосибирский студент разработал коллектор для создания кровеносных сосудов

Бакалавр факультета автоматики и вычислительной техники НГТУ НЭТИ Константин Кузьмин разработал устройство, которое позволяет создавать эластичные трубчатые образования для хирургических операций методом электроформирования. Об этом рассказали в пресс-службе вуза.

— Метод электроформирования позволяет выполнить протезы сосудов из большинства пластиков — от тех, которые полностью разложатся в организме, до тех, которые никогда не изменятся, — рассказал студент.

Оборудование представляет собой высоковольтную установку на основе обновленного коллектора в виде цилиндра с зубьями особой формы, на которые наматываются токопроводящие нити. Для выращивания сосудов разработчик использовал полимер, дозирующийся в поле с электрическим напряжением. Таким способом и были созданы прототипы сосудов диаметром от 0,7 до трёх сантиметров, которые идеально подходят для хирургических вмешательств.

В отличие от других технологий создания искусственных сосудов, существующих в России, метод новосибирского студента является очень простым и экономичным. К тому же, как объясняет разработчик, использование сосудов из нановолокон облегчает процесс заживление имплантированных сосудов и сокращает продолжительность операции.

Коллектор еще нуждается в доработке, но его эффективность и возможность использования для создания сосудов уже подтверждены. В ближайшее время планируется провести работу по поиску зависимости характеристик материала от параметров установки.

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