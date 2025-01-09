Суд назначил дополнительную экспертизу по кафе «Шарик» в Новосибирске

Арбитражный суд Новосибирской области приостановил рассмотрение дела о сносе здания кафе «Шар» (или «Шарик») на Каменской, 1а, а также назначил строительно-техническую и землеустроительную экспертизы. Свое заключение специалисты ГБУ НСО «Новосибирский центр кадастровой оценки и инвентаризации» должны предоставить в суд до 18 февраля.

Согласно определению суда, эксперты должны ответить на пять вопросов, в том числе: соответствует ли павильон-кафе из металлоконструкций в виде шара со стеклянными стенами рабочей документации и является ли оно объектом капитального строительства. Кроме того, специалисты должны определить техническое состояние кафе, его соответствие строительным нормам и правилам, правилам землепользования, создает ли здание угрозу жизни и здоровью неограниченного круга лиц.

— В случае выявлений нарушений вышеуказанных необходимых норм и правил, возможно ли приведение объекта: павильон-кафе из металлоконструкций в виде шара со стеклянными стенами, расположенный на земельном участке с кадастровым номером 54:35:101465:6 в соответствии с параметрами, предусмотренными законом и какие мероприятия, необходимо провести для устранения выявленных нарушений, — говорится в документе.

При этом суд предупредил экспертов об уголовной ответственности за дачу заведомо ложного заключения.

Стоит отметить, что спорная ситуация с кафе длится уже год. В мае 2023 года мэрия Новосибирска обращалась в Арбитражный суд Новосибирской области с иском к ООО «Вита-К» и Управлению Федеральной службы Государственной регистрации, кадастра и картографии по Новосибирской области с требованием исключить из Единого государственного реестра недвижимости сведений о здании кафе. Позже муниципалитет отозвал свой иск, так как из ответа ППК «Росреестр» следовало, что «актуальные сведения о спорном здании в ЕГРН отсутствуют».

Весной 2024 года мэрия признает здание кафе «Шар» самостроем и принимает решение о его демонтаже. Согласно заключению профильной комиссии, земельный участок, на котором располагается здание, был предоставлен без проведения торгов и он предназначался для размещения нестационарного объекта.

В августе в Арбитражный суд администрация Центрального округа по Железнодорожному, Заельцовскому и Центральному районам подала исковое заявление с требованием снести трехэтажное здание площадью 585 кв. метров с подвалом. При этом ООО «Вита-К» запретили до окончания производства по делу совершать любые регистрационные действия в отношении объекта капитального строительства.

Напомним, в Новосибирске в последнее время снесено несколько кафе, которые признаны самостроями. Прежде всего, это несколько объектов общепита, расположенных в самом центре Новосибирска — Первомайском сквере, а также кафе на ул Кирова в районе метро Октябрьская. По данным мэрии, на середину ноября в городе снесено более 250 самовольных построек.

Ранее редакция сообщала, что еще один самострой нашли общественники в центре Новосибирска.