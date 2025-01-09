Новый год на общественных площадках встречали около 17 тысяч новосибирцев

Правоохранительные службы Новосибирской области подвели итоги работы в новогодние и рождественские праздники. Как отметил заместитель начальника ГУ МВД России по Новосибирской области Константин Гаврин, в ночь с 31 на 1 января около 17 тысяч жителей региона посетили публичные площадки. Самым популярным местом для встречи Нового года стал Театральный сквер, расположенный в центре Новосибирска. Кроме того, новосибирцы собирались еще на 50 площадках в 35 населенных пунктах региона.

— В ночь с 6 на 7 января в рождественских службах приняли участие 16 тысяч жителей региона. Они проходили в 57 населенных пунктах в 93 церковных объектах. Непосредственно 7 января в Рождество в церковных празднествах приняли участие около 6 тысяч новосибирцев. Они проходили в 28 населенных пунктах региона в 60 церковных объектах, — добавил Гаврин.

Напомним, обеспечением безопасности на Рождество в Новосибирской области занимались одиннадцать тысяч сотрудников МЧС.

Ранее редакция сообщала о том, что только два процента новосибирцев встретили Новый год в ресторане.