Прививочная кампания против гриппа стартовала в Новосибирской области

В Новосибирской области началась прививочная кампания против гриппа. Об этом сообщает пресс-служба областного министерстве здравоохранения.

— Планируется привить против гриппа не менее 60% населения Новосибирской области области — 1 миллион 677 тысяч человек, — говорится в сообщении.

Отмечается, что в регион уже поступило 571 780 доз вакцин российского производства.

По данным Роспотребнадзора, оптимальным временем проведения прививок против гриппа является период с сентября по ноябрь, так как иммунитет формируется примерно в течение 2-х недель. При соблюдении сроков проведения вакцинации иммунитет после прививки успеет сформироваться до подъема заболеваемости.

Ранее редакция сообщала о том, что в мэрии Новосибирска рассказали, где можно привиться от клещевого энцефалита.