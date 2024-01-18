Опубликованы фото сгоревшего подвала в гимназии № 10 в Новосибирске

После тушения крупного пожара, который произошел днем 18 января в гимназии № 10 на улице Героев Революции, к работе приступили следователи и эксперты.
Предварительно установлено, что причиной возгорания стала искра от сварочного аппарата.
На месте ЧП был найден погибшим 65-летний Сергей Болоткин, который работал в школе частного сыска и охраны «АББ-ПРОФИ». Его коллега успел покинуть задымленное помещение, а вот Сергей остался на рабочем месте. Опознавать отца в школу приехал его сын.
Учеников и педагогов гимназии успели вовремя эвакуировать из здания. Никто из детей не пострадал.
На кадрах, которые появились в распоряжении редакции Infopro54, видно, что огнем серьезно повреждены внутренние помещения подвала, где располагались тир и служебные помещения.
― По уголовному делу проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. Следственными органами СК России по Новосибирской области возбуждено уголовно дело о нарушении правил безопасности при ведении строительных и иных работ, ― прокомментировала официальный представитель СК в Новосибирской области Елена Коновалова.
Фото: СУ СК РФ по Новосибирской области.
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