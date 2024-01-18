Опубликованы фото сгоревшего подвала в гимназии № 10 в Новосибирске

После тушения крупного пожара, который произошел днем 18 января в гимназии № 10 на улице Героев Революции, к работе приступили следователи и эксперты.

Предварительно установлено, что причиной возгорания стала искра от сварочного аппарата.

На месте ЧП был найден погибшим 65-летний Сергей Болоткин, который работал в школе частного сыска и охраны «АББ-ПРОФИ». Его коллега успел покинуть задымленное помещение, а вот Сергей остался на рабочем месте. Опознавать отца в школу приехал его сын.

Учеников и педагогов гимназии успели вовремя эвакуировать из здания. Никто из детей не пострадал.

На кадрах, которые появились в распоряжении редакции Infopro54, видно, что огнем серьезно повреждены внутренние помещения подвала, где располагались тир и служебные помещения.