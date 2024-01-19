«Застрелят тебя охотники»: малыш косули вышел на прогулку с жителем Новосибирской области

В Новосибирской области косули продолжают выходить к людям. На этот раз дикий козленок забрел ближе чем на километр к деревне в Куйбышевском районе и увязался за местным жителем.

— Маленький, а ты чего пришел? Иду, а он за мной следом. Малыш мой хороший, тебя ж охотники подстрелят. Тебе прятаться надо, убегай, — заботливо дает наставления мужчина косуле.

Животное без страха и всяческого сомнения дает себя гладить и трепать за загривок, тычется носом мужчине в ладонь. Выслушав напутствия, дикий козленок убежал снова в лес.

— Лес — привычный забор из деревьев для косуль, в котором им и стоило бы навсегда застрять безопасности ради. Иногда кажется, что животные выбегают из леса на спор, — прокомментировал видео в своем Телеграм-канале министр природных ресурсов региона Евгений Шестернин.

Ранее редакция сообщала о том, что в начале января сразу несколько косуль были замечены в селе Кыштовка Новосибирской области.