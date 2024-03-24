Опухоль-косынку весом 7 кг удалили врачи 70-летней сибирячке

Зрелищную операцию провели медики в Кемеровской области. Сибирячка всю жизнь носила на голове опухоль, которая с годами становилась все больше. Сначала это было просто пятно под волосами, но со временем оно превратилось в гигантский мешок из кожи.

― На момент обращения в наше учреждение опухоль достигла размера 20 на 35 сантиметров, а ее вес превышал 7 килограммов! Женщина не обращалась за медпомощью из-за того, что боялась операции. В последнее время опухоль начала сильно тянуть голову пациентки, ей стало физически тяжело жить с таким новообразованием, ― рассказали в клиническом онкологическом диспансере имени М.С. Раппопорта.

Оперативное вмешательство длилось около двух часов. Специалисты отрезали лишнее, а на место опухоли пришли кожный лоскут для косметического эффекта.

Пациентка, когда все закончилось, плакала от счастья и благодарила врачей. Теперь ее жизнь будет намного легче.