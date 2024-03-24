В Новосибирской области 24 марта приспустили государственные флаги

В связи с трагедией в «Крокус Сити Холл» 24 марта президент России объявил днем общенационального траура. Об этом Владимир Путин заявил во время своего обращения к народу.

Государственные флаги в стране приспускаются, а на древко закрепляют черную ленту. В это время также останавливают распространение рекламы по ТВ и радио. Театры отменили все запланированные постановки и развлекательные мероприятия.

Последний раз в России день всеобщего траура был объявлен 28 марта 2018 года. Тогда при пожаре в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня» в Кемерово погибли 60 человек.

Напомним, в связи с трагедией в «Крокусе» в Новосибирске отменили все массовые мероприятия, а также многие вузы и школы отправили учащихся домой.

Ранее редакция сообщала о том, что задержанного подозреваемого в теракте в «Крокус Сити Холле» доставили в больницу.