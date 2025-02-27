Ученые Новосибирска смогли диагностировать депрессию по анализу крови

Сибирские учёные находятся в авангарде разработки уникального метода диагностики депрессии, который может стать настоящим прорывом в области психиатрии.

В основе их исследования лежит анализ венозной крови, который помогает выявить специфические биомаркеры, связанные с этим сложным психическим расстройством. Как сообщает ТАСС, на данный момент учёным удалось обнаружить 18 таких маркеров, способных служить индикаторами развития депрессии.

Этот подход открывает новые горизонты не только для диагностики, но и для лечения заболевания. Персонализированная терапия, основанная на точных данных о биохимических процессах в организме пациента, может стать ключом к более эффективному и целенаправленному лечению.

В этом проекте участвуют ведущие научные центры Сибири. Одним из них является Институт химической биологии и фундаментальной медицины Сибирского отделения Российской академии наук, расположенный в Новосибирске. К исследованию присоединились специалисты Научно-исследовательского института психического здоровья, который входит в состав Томского национального исследовательского медицинского центра. Также свой вклад в эту значимую работу внесли эксперты из Сибирского государственного медицинского университета.

Разработка сибирских учёных открывает новые горизонты для практического применения. В будущем анализ крови может стать обычным делом, помогая выявлять депрессию на ранней стадии. Это не только улучшит качество жизни миллионов людей, но и снизит нагрузку на систему здравоохранения, сделав лечение более доступным.

Врач-психиатр одной из новосибирских больниц, на условиях анонимности, сообщила редакции Infopro54 о том, что ситуация с депрессиями в обществе обостряется и назвала несколько причин, которые этому способствуют.

— Сложная экономическая ситуация, снижение стигматизации населения относительно психиатрии, буллинги в школе и одиночество детей, так как родители уделяют мало внимания их эмоциональному состоянию — причины всё более частого обращения к психиатрам/ психотерапевтам/психологам с депрессивным состоянием. Кроме того, с депрессиями часто обращаются родственники участников СВО, а также молодые люди со страхом призыва и как следствия участия в СВО, — пояснила собеседница редакции.

Ранее редакция сообщала о том, что метод прогнозирования таяния вечной мерзлоты разработали в Новосибирске. Он может использоваться для снижения рисков строительства объектов и инфраструктуры в арктической зоне, а также предупреждения экологических катастроф.