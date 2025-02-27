75-летнего ученого заставили поджечь три банкомата в Новосибирске

В Новосибирской области 75-летний мужчина, сотрудник Сибирского отделения Российской академии наук, стал жертвой организованной преступной группы. В декабре прошлого года его вынудили поджечь три банкомата, пообещав вернуть украденные деньги. Об этом Андрей Кульков, глава ГУ МВД по региону, сообщил на на сессии законодательного собрания Новосибирской области.

— Это яркий пример преступной манипуляции с потерпевшим. Злоумышленники фактически заставили его совершить указанные деяния. По данному факту возбуждено уголовное дело, предусмотренное частью 1 статьи 205 УК РФ (теракт), — подчеркнул Кульков.

Он также сообщил, что в марте 2024 года аналогичный механизм воздействия злоумышленники использовали для попытки сорвать избирательную кампанию. В урны для голосования обманутые граждане, подстрекаемые мошенниками, добавили красящую жидкость, также имели место поджоги на избирательных участках. Аналогичные схемы используются и для организации поджогов объектов государственной власти и силовых структур. Всего с начала специальной военной операции в регионе были зафиксированы десять случаев поджогов, из них пять — в прошлом году. Все виновные были установлены и задержаны, против них возбуждены уголовные дела.

В целом за последние пять лет сотрудники полиции в Новосибирской области предотвратили десять случаев террористической деятельности и 29 проявлений экстремизма. В результате 40 человек были привлечены к уголовной ответственности, подвёл итог Кульков.

Ранее редакция сообщала о том, что четыре миллиарда рублей потеряли новосибирцы от действий кибермошенников. Правоохранители выявили более 1100 жителей региона на счета которых поступали похищенные деньги.