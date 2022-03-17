OR GROUP подвела итоги распродажи на фоне роста курса валют

OR GROUP подвела итоги распродажи, которая проходила в сети магазинов и на маркетплейсе компании Westfalika с 21 февраля по 13 марта. За период акции розничная выручка увеличилась на 175% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года и превысила 750 млн рублей. Всего было реализовано более 900 тысяч товаров, сообщает пресс-служба OR GROUP. Наибольшей популярностью в рознице пользовались обувь, домашний текстиль и чулочно-носочные изделия.

— В распродаже участвовали товарные остатки предыдущих периодов и осенне-зимней коллекции 2021/22. Скидки на ассортимент достигали 70%. Акция совпала с изменением курса валют, однако последнее никак не отразилось на стоимости наших товаров. Тем не менее ожидание возможного роста цен еще больше подстегнуло активность покупателей. Мы зафиксировали рекордный спрос на обувь и текстиль для дома, — комментирует Елена Хворова, руководитель отдела закупа и сбыта OR GROUP.

Дальнейшую ценовую политику в отношении ассортимента, представленного в магазинах, компания будет корректировать исходя из общей экономической ситуации.

В интернет-магазине westfalika.ru также наблюдалось значительное увеличение спроса на

представленный ассортимент. Онлайн-клиенты оформили более 20 400 заказов, что в 6 раз превышает показатели аналогичного периода 2021 года.

— За период акции количество онлайн-заказов по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года увеличилось шестикратно. В связи с повышенным интересом со стороны покупателей и ростом нагрузки на маркетплейс мы были вынуждены несколько увеличить время обработки заказов и сроки доставки до пунктов самовывоза, — поясняет Алексей Чаплыгин, руководитель направления онлайн-продаж OR GROUP.

OR GROUP входит в список системообразующих предприятий в сфере легкой промышленности. Управляет сетью торговых и сервисных точек под брендом Westfalika, насчитывающей 6691 объектов в 293 городах России. Напомним, в начале февраля OR GROUP (ПАО «ОР Групп», ранее — «Обувь России») объявила о фактическом дефолте по облигациям БО-07. При этом уже в феврале компания выплатила по купонам держателям облигаций других серий.