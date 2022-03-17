Мишустин подписал постановления, расширяющие возможности закупок для поликлиник и больниц в условиях санкций

Согласно первому документу, больницы и поликлиники, работающие по системе обязательного медицинского страхования (ОМС), смогут опережающими темпами закупать лекарственные препараты и медицинские изделия за счет значительного повышения авансирования средств на оплату медпомощи, передает ТАСС со ссылкой пресс-службу кабмина.

— Раньше ежемесячный размер авансирования больниц и поликлиник не мог превышать 1/12 суммы, предусмотренной для медицинского учреждения на текущий год. Теперь этот лимит установлен на уровне годового финансирования, что позволит обеспечить материальную устойчивость медицинских организаций в условиях введенных в отношении России западных санкций, — говорится в сообщении.

Другое утвержденное премьером постановление упростит и ускорит саму процедуру закупок медизделий.

— До 1 сентября 2022 года такие закупки освобождаются от необходимости разделения на отдельные лоты по каждому виду медицинских изделий. Это решение позволит медицинским организациям оперативно обновить оборудование и повысить качество помощи людям, — отметили в пресс-службе.

Таким образом продолжается работа по повышению стабильности рынка социально значимых услуг, оказавшегося под влиянием последствий санкций.