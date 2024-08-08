Орангутан Бату отметил свое 25-летие в зоопарке Новосибирска

8 августа знаменитый своими проделками орангутан Бату отметил 25-летний юбилей. Сотрудники зоопарка приготовили для именинника красивую корзину с подарками и вручили ее виновнику торжества.

Сообразительный любимец публики сразу же достал съедобные презенты и начал лакомиться угощениями. В честь праздника Бату вручили ананас и бутылочку с изюмом.

Сотрудники зоопарка позаботились и о настроении своего подопечного. Они украсили вольер орангутана, чтобы все посетители имели возможность вспомнить об именинах и поздравить Бату.

― Он родился 8 августа 1999 года в чешском зоопарке, в Новосибирском зоопарке живет с 2008 года. Всё это время Бату не перестает удивлять не только посетителей, но и тех, кто работает с ним и хорошо его знает, ― рассказали в Новосибирском зоопарке.

Многие гости зверинца обожают наблюдать за проделками Бату. Он отличается от сородичей большой сообразительностью и живым умом. Часто повторяет за гостями зоопарка их движения, выпрашивает еду и затягивает ее в клетку с помощью веревки. А еще орангутан умеет самостоятельно наряжаться в футболку и пить из трубочки сок.

У парня в его 25 лет уже есть надежная спутница жизни ― Мишель. Бату умеет красиво ухаживать за своей возлюбленной и даже дарит ей подарки в виде изюма.