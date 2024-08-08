В мэрии пояснили, что они хотят сделать с захоронениями «Вагнера» в Новосибирске

Жители Новосибирска заметили бурную деятельность на одном из крупных погостов города. Внимание людей привлекли участок, где захоронены бойцы ЧВК «Вагнер».

В мэрии пояснили, что все работы на кладбище согласованы.

― По инициативе ЧВК «Вагнер» идет благоустройство участка с захоронениями добровольцев. Сейчас он огорожен, ― рассказали в пресс-службе администрации.

Чиновники отметили, что все работы производится в соответствии с проектом. В настоящее время производится демонтаж временных сооружений на могилах. Планируется, что все памятники будут изготовлены в единообразном стиле.