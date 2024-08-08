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Рок-группа из Новосибирска сыграла на могиле лидера «Короля и Шута»

  • 08/08/2024, 19:30
Автор: Артем Рязанов
Рок-группа из Новосибирска сыграла на могиле лидера «Короля и Шута»
Музыканты исполнили песню «Лесник».

Новосибирская рок-группа «Сруб» почтила память лидера популярного панк-коллектива «Король и Шут» Михаила Горшенёва, известного под псевдонимом Горшок.

– В этот день, волшебный и торжественный, мы также решили почтить его память, как подобает, и спеть его песни там, где мост между прошлым и настоящим, между вечной музыкой и её вечными слушателями, – говорится в сообщении группы в ВКонтакте.

Музыканты исполнили песню «Лесник». На гитаре играл Владимир Калмазан, а за вокал отвечал Игорь Шапранский.

Михаил Горшенёв похоронен на Богословском кладбище в Санкт-Петербурге.

Рок-группа «Сруб» была основана в Новосибирске весной 2013 года. Коллектив исполняет музыку в жанрах пост-панк и дарк-фолк.

Ранее редакция сообщала  том, что байк-фестиваль «Обская волна» возвращается в Бердск.

Источник фото: рок-группа «Сруб» в Вконтакте

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Рубрики : Общество

Регионы: Новосибирск

Теги : Рок-группа Сруб Михаил Горшенёв Король и Шут


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