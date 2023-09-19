С бойцом СВО из Сузунского района Новосибирской области простятся 20 сентября

В зоне СВО погиб Сергей Еремин из Сузунского района Новосибирской области. Об этом сообщает районная администрация.

Еремин выполнял воинский долг на территории ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, а также Украины. Но подробности его гибели не сообщаются.

Прощание с Сергеем Ереминым состоится 20 сентября в Доме культуры села Шайдурово.

Напомним, что за минувшую неделю погибли трое жителей Новосибирской области. 42-летний мобилизованный Егор Мякин из Бердска погиб в зоне СВО 2 сентября. Житель Куйбышевского района Новосибирской области 44-летний Андрей Шкредов. 16 сентября в Бердске простились с 31-летним мобилизованным земляком Владиславом Одиноковым.

Ранее редакция сообщала о том, что Орден Мужества вместо отца получили его дети в Бердске.