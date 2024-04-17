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Орденоносный «Экран» отметил 70-летие

  • 17/04/2024, 15:53

Орденоносный «Экран» отметил 70-летие
О заводе-гиганте советской индустриальной эпохи и тех, кто продолжает обеспечивать «экранный эффект» в новом веке — в материале Infopro54.

— Колесо истории «Экрана», отражающей события, поколения и судьбы — яркие трудовые биографии, неразрывно связанные с историей отечественной промышленности, никогда не буксовало в кризисах, — говорит президент РАТМ Холдинга Эдуард Таран. — Его вращали рабочие руки, инженерная мысль и воля руководителей, объединяющая усилия заводчан, благодаря которым «Экран» накопил потенциал, перешел к новой модели хозяйственных отношений и обрел второе рождение.

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Фото из архива Музея завода «Экран»

«Экран», а точнее Новосибирский завод электронно-лучевых трубок, открыли в 1954 году — тогда он делал приборы для радиолокации и телевидения. В 60-х годах «Экран» впервые наградили медалями ВДНХ, а в 1970 году, после того как в СССР стартовала лунная программа — Орденом Октябрьской революции — за участие в освоении космического пространства. В середине 90-х на «Экране» начали изготавливать стеклотару, что позволило сохранить устойчивость на переломном этапе. С 2002 года к управлению ОАО «Завод «Экран» приступил РАТМ Холдинг. В 2005 году Эдуард Таран реструктуризировал направления деятельности и, по оценке ветеранов завода, принял стратегически верное решение, разделив «Экран» на два, поскольку кадры, технологии и подготовка производства у них отличаются. В АО «Экран-оптические системы» (ЭОС) сосредоточили электронно-оптическое приборостроение, в АО «Завод «Экран» — выпуск тарного стекла, переняв эстафету, сейчас направление развивает ООО «Сибирское стекло».

Орденоносный «Экран» отметил 70-летие

Автор фото: Иван Мотовилов

— «Сибстекло» — одно из крупнейших стеклотарных предприятий в России, на протяжении ряда лет демонстрирует бурные темпы роста, тому способствует поддержка Правительства Новосибирской области, а также на федеральном уровне, — отметил заместитель губернатора Новосибирской области Сергей Сёмка, обращаясь к ветеранам и сотрудникам. — Дальнейшие планы также связаны с расширением производственных возможностей и рынка сбыта.

В декабре 2016 года на территории АО «Завод «Экран» создали одноименный индустриальный парк.

— Уже в 2018 году промпарк получил аккредитацию Минпромторга РФ — одним из первых в Новосибирской области и в России; в 2024 году статус подтвердили, в регионе это удалось не всем, — акцентировал министр экономического развития Новосибирской области Лев Решетников, пожелав предприятиям, расположенным на территории «Экрана», высокой прибыли.

Орденоносный «Экран» отметил 70-летие

Автор фото: Алексей Цилер

Поздравляя заводчан и ветеранов со знаменательной датой, начальник департамента по взаимодействию с органами государственной власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления аппарата полномочного представителя президента РФ в Сибирском федеральном округе Василий Соколов сказал, что коллективы ЭОСа и «Сибстекла» с честью справляются с глобальными задачами, поставленными перед промышленностью главой государства.

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Авторы фото: Михаил Пучков и Алексей Цилер

На «Экране» всегда работали со стеклом: в советское время его варили для кинескопов, осциллографических трубок, усилителей яркости, электронно-оптических преобразователей и фотоэлектронных умножителей. Опираясь на стекольные традиции, переданные старшими коллегами, на «Сибстекле» совершенствуют потребительские характеристики продукции, как следствие — ключевые показатели эффективности стремятся вверх.

— Когда в 2004 году на «Экране» праздновали полувековой юбилей, то с гордостью говорили, что изготавливают 140 млн бутылок в год; за 20 лет производительность выросла в 6 раз — до 857 млн стеклоизделий в 2023 году, — рассказал генеральный директор «Сибстекла» Антон Мор.

По итогам международного конкурса «Лидер стекольной отрасли – 2023» Ассоциации «СтеклоСоюз России» предприятие стало лауреатом номинации «Лучшая компания по производству стеклянной тары». Гордость от успехов на «Сибстекле» разделяют с партнерами.

— Качество стеклянной упаковки играет огромную роль для индустрии напитков, — констатировал директор АО «Сибирский ЛВЗ» Василий Зырянов. — В прошлом году нашему заводу исполнилось 15 лет, и все эти годы мы сотрудничаем с «Сибстеклом»: здесь провели серьезное техническое перевооружение, увеличили мощности. Сформировалась сильная, профессиональная команда специалистов, что позволяет организовать стекольное производство на самом высоком уровне.

Предлагая рациональные решения, на «Сибстекле» снижают вес стеклотары, тем самым оптимизируют использование первичных ресурсов, локализуют поставки минеральных компонентов в Сибирском федеральном округе и сокращают транспортный след, а также увеличивают долю стекольных отходов в составе сырья.

Завод Экран

Автор фото: Алексей Цилер

— Для нас «Экран» — это в первую очередь «Сибстекло», которое за короткий срок сумело не только занять передовые позиции в стекольной отрасли России. Компания реализует экологические инициативы как в родном регионе, так и далеко за его пределами, — подчеркнул исполнительный директор Союза российских пивоваров Вячеслав Кузьмин, вручив Антону Мору высшую награду СРП — «Янтарную звезду».

По словам Эдуарда Тарана, преемственность поколений обеспечила крепкий фундамент для воплощения в жизнь знаковых проектов, укрепляющих промышленный комплекс страны:

— На «Экране» продолжают работать с полной отдачей в интересах бизнеса и общества, во имя позитивных перемен, являя собой пример безостановочного движения вперед.

Фото предоставлены пресс-службой РАТМ Холдинг

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Рубрики : Бизнес

Регионы: Сибирь Новосибирск

Теги : Сибстекло промышленность Завод Экран


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