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Школьные концессии могут расторгнуть в Новосибирске

  • 18/04/2024, 08:34
Автор: Юлия Данилова
Школьные концессии могут расторгнуть в Новосибирске
В правительстве региона сообщили, что такой вариант прорабатывается.

При рассмотрении поправок в областной бюджет на 2024-2026 годы на бюджетном комитете регионального парламента у депутатов возник вопрос о целесообразности включения в расходную часть средств на финансирование школьных концессий.

— Мы снова предусматриваем увеличение средств на концессии на 2024 год, я полагаю, что с учетом переноса невостребованных средств в 2023 году, — отметила зампредседателя Заксобрания, депутат Ирина Диденко. — Есть ли вообще необходимость их планировать на 2024 год, с учетом того, что сроки сдачи объектов переносятся все дальше? Динамика отчетов по их строительству от 10 до 20% по каждой школе, и так на протяжении девяти месяцев.

Первый замгубернатора Новосибирской области Владимир Знатков признал, что правительство проводит работу и вполне вероятно придет к пониманию расторжения концессий.

— Однако, для того, чтобы потом не было рисков в судах, мы по соглашениям должны предусмотреть деньги на концессионные школы и их содержание в бюджете. Они не будут востребованы — мы это сегодня понимаем. Но с точки зрения формализации процессов и исключения рисков эти деньги в бюджет включены, — подчеркнул Знатков.

Его поддержал спикер регионального парламента Андрей Шимкив, но отметил, что депутаты должны понимать куда пойдут деньги, которые высвободятся после расторжения концессий.

— После окончательного решения в отношении существования соглашений высвобождаемые лимиты не будут автоматически уходить в резервный фонд. Эта тема обязательно пройдет через сессию, через коррекцию и перераспределение, — заверил министр финансов Виталий Голубенко.

Банки не выделяют деньги на строительство концессионных школ в Новосибирске

Банки не выделяют деньги на строительство концессионных школ в Новосибирске

Напомним, в марте стало известно, что банки не выделяют деньги на строительство концессионных школ в Новосибирске из-за того, что концессионер сорвал графики работ. На двух объектах стройка приостановлена до приведения в соответствие к проектным решениям либо прохождения экспертизы и продолжения строительства уже по новому проекту. Однако, по словам замминистра образования Юрия Савостьянова, на остальных объектах концессионер пока работы не приостанавливает. Срок их ввода в эксплуатацию — конец 2024 года.

Строительство школ по концессии — глобальный федеральный проект ГК «Просвещение» и ВЭБ.РФ. В рамках первой очереди в Новосибирске планируется построить шесть школ: на улицах Выборной, Титова, Шевелева, на Ипподромской магистрали (рядом с Шевченковским жилмассивом), а также на Плющихинском и Дивногорском жилмассивах.

По первоначальному соглашению строительство школ первой очереди должно было стартовать в 2022 году. Срок реализации проекта — 15 лет. Капитальные затраты с НДС (на осень 2021 года) составляли около 8 млрд, из них на проектирование — 162 млн, на строительство — 6,4 млрд, на оснащение — 1,3 млрд. Стоимость, включая проектирование, — 72,3 тысячи рублей за кв. м (без оборудования).

В августе 2023 глава Минстроя области сообщил, что сроки ввода шести школ, которые строятся по концессии, перенесены на 2024 год.

Ранее редакция сообщала, депутаты уже неоднократно предлагали разбить контракты по школам на несколько лотов, отмечая, что тогда в создании этих объектов смогут принять участие и региональные компании.

Фото Infopro54, автор: Екатерина Маковская

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Рубрики : Власть Недвижимость Образование

Регионы: Новосибирск

Теги : школы Новосибирска концессия


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