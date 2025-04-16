Организаторов концертов в России обяжут страховать зрителей

Роспотребнадзор выступил с предложением об обязательном страховании зрителей от рисков причинения вреда здоровью на концертах и спортивных мероприятиях. Совет законодателей планирует рекомендовать правительству рассмотреть эту инициативу.

Это не первое предложение подобного рода. После трагедий в «Зимней вишне» и «Крокус Сити Холле» уже звучали подобные идеи, и, по мнению экспертов, они остаются актуальными.

Как сообщают «Известия», на данный момент с предложением выступила глава Роспотребнадзора Анна Попова. В марте она представила перед Советом законодателей, в который входят председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, спикер Госдумы Вячеслав Володин и главы региональных парламентов, доклад о проблемах с защитой прав потребителей.

Теперь Совет законодателей планирует рекомендовать правительству рассмотреть инициативу об обязательном страховании на концертах.

Предполагается, что стоимость страховки будет включена в цену билета. Однако, как сообщила газете представитель вице-спикера Госдумы Ирины Яровой, которая руководила совещанием, окончательное решение по итогам заседания Совета законодателей пока не принято.

Как рассказала Infopro54 управляющий директор АО «Д2 Страхование» Наталья Жданова, компания полностью поддерживает предложение Роспотребнадзора.

— По нашим оценкам, если говорить о концертах и массовых спортивных мероприятиях, то стоимость такой страховки может варьироваться от 50 до 100 рублей в зависимости от наполнения рисков и страховой суммы, но не более 10% от стоимости билета. — отметила Наталья Жданова.

Ранее редакция сообщала о том, что для борьбы с мошенничеством в страховании в Новосибирске нужны кардинальные решения. Пока злоумышленники считают, что вести деятельность в регионе комфортно.