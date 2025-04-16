Энергетики назвали дату завершения отопительного сезона в Новосибирске

В компании АО «СГК – Новосибирск» подвели предварительные итоги отопительного сезона 2024/25. Как отметил директор предприятия Дмитрий Перязев, энергетики учли опыт коммунальных аварий, которые произошли зимой 2023-2024 года.

— Мы сделали выводы, извлекли урок, и это помогло более надежно и качественно пройти отопительный период. Надеюсь, что в районе майских праздников отопительный сезон будет завершен. Это решать не нам, это решать мэрии Новосибирска. У них есть целая рабочая группа, которая определяет этот процесс, — отметил директор АО «СГК – Новосибирск» на пресс-конференции.

Стоит отметить, что отопительный период должен начинаться не позже и заканчиваться не раньше дня, следующего за днём, когда завершатся 5-дневный период с среднесуточной температурой наружного воздуха ниже 8 градусов Цельсия.

Точная дата завершения отопительного сезона будет определена рабочей группой, созданной при городском департаменте энергетики, жилищного и коммунального хозяйства. В состав группы войдут представители ФГБУ «Западно-Сибирское УГМС» (Гидрометцентра) и другие заинтересованные лица.

Ранее редакция сообщала о том, что СГК понижает температуру в домах новосибирцев. Это связано с наступлением потепления.