Предпринимателям расскажут, как увеличить выручку благодаря лояльности клиентов

Компания МТС организует серию бесплатных онлайн-семинаров для предпринимателей Новосибирска. Квалифицированные специалисты поделятся знаниями о способах повышения прибыльности отелей и преимуществах удаленных медицинских осмотров. Мероприятия будут транслироваться на платформе МТС Линк, предназначенной для делового взаимодействия.

Первый вебинар, посвященный гостиничному бизнесу и увеличению лояльности клиентов для роста доходов, состоится 22 апреля в 15:00 (нск). Он будет особенно полезен владельцам, управляющим и администраторам гостиниц, желающим узнать, как удержать клиентов и увеличить выручку, особенно в условиях высокой конкуренции. Эксперты представят действенные инструменты коммуникации для достижения этих целей.

Второй онлайн-семинар, запланированный на 28 апреля в 15:00 (нск), будет посвящен оптимизации логистики с использованием электронных путевых листов и дистанционных медосмотров. Участники узнают о принципах работы электронных путевых листов, возможностях их интеграции в бизнес-процессы и создании единой системы. Этот вебинар будет интересен владельцам автопарков, логистическим, экспедиторским и транспортным организациям, а также компаниям, планирующим внедрение электронного документооборота в сфере транспорта.

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