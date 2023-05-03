Организаторов просветительской деятельности в онлайне хотят ввести в рамки закона

Тема инфобизнеса в последнее время активно обсуждается как в обществе, так и во власти. Одни смеются над так называемыми инфоцыганами, другие — осуждают их. Немало и тех, кто следит за деятельностью организаторов курсов и покупает у них инфопродукты.

Законодательная инициатива

В Госдуму внесен на рассмотрение законопроект о регулировании деятельности организаторов просветительских онлайн-курсов. Они должны будут составлять программу обучения, знакомить с ней клиентов и органы исполнительной власти за 14 рабочих дней до старта занятий.

Авторы законопроекта поясняют, что в настоящее время в России отсутствует комплексное правовое регулирование просветительской деятельности.

— Действующие обстоятельства создают предпосылки для совершения противоправных действий недобросовестными организаторами просветительской деятельности и становятся устоявшейся практикой злоупотребления доверием граждан и пробелами российского законодательства с целью извлечения прибыли, — говорится в пояснительной записке к законопроекту.

К регулируемым инициативой сферам деятельности авторы законопроекта предложили отнести медицину, психологию и оккультные науки, применение биологических активных добавок, основанные на риске игры, финансовые услуги и финансовую деятельность, ценные бумаги, цифровые финансовые активы, предпринимательскую деятельность.

«Поле чудес» инфобизнеса

Спикер Госдумы Вячеслав Володин раскритиковал лайф-коучей, которые зарабатывают деньги, «используя мошеннические схемы, чтобы не платить налоги». Федеральная налоговая служба начала проверку доходов блогеров-инфобизнесменов с большим количеством подписчиков в соцсетях.

Напомним, что в последние месяцы уголовные дела по фактам уклонения от уплаты налогов заведены против нескольких российских блогеров. В СКР сообщали, что они дробили свои доходы с помощью сетей подконтрольных ИП, которые использовали упрощенную систему налогообложения.

— Программы, организуемые для слушателей в объеме менее 16 часов, являются просветительскими. Они не лицензируются и зачастую не имеют программы. Как раз этим и пользуются многие организаторы онлайн курсов, — говорит совладелец и руководитель компании Сибирский коуч-центр, бизнес-тренер с 17-летним стажем, executive коуч PCC ICF, профессиональный тьютор развития эмоционального интеллекта EACEIP Юлия Овечко.

Опрошенные редакцией эксперты отмечают, что спрос на всевозможные онлайн-занятия или курсы остается высоким. И хотя в сфере хватает настоящих профессионалов, большинство продавцов так называемого личностного роста оказываются инфоцыганами, чей «продукт не имеет практической ценности».

— Некоторые люди хотят легких денег, как Буратино на поле Чудес. Поэтому возникают инфоцыгане, МММ, криптоинвестиции и марафоны желаний. То есть, на каждого Буратино найдется свои лиса Алиса и кот Базилио. Вопрос в способности или готовности нашего человека обманываться и ждать легких денег, — говорит начальник управления дополнительного образования НГУЭУ, руководитель Высшей школы бизнеса НГУЭУ Эдуард Коложвари.

Эксперт добавил, что точной формулы, по которой можно отличить полезный образовательный курс от «нечестной» познавательной деятельности, нет:

— Четкого критерия нет. Но на рынке допобразования есть такой критерий — если ты коммерчески успешный, значит твой продукт нужен. Это чистый рынок. Поэтому, пока подобные «курсы» будут востребованные, они никуда не исчезнут.

Юлия Овечко тоже говорит о том, что пока будет спрос на подобного рода продукт, будет и предложение.

— Дело в том, что спрос рождает предложение. Поэтому, пока люди верят в «волшебные таблетки», будут подобные курсы, тренинги и прочие вещи. Данным документом государство, видимо, решило приравнять оказание консультационно-информационных услуг в соцсетях к чему-то, чем можно управлять, — резюмирует Юлия Овечко.

Ранее редакция рассказывала о том, что в Новосибирской области вырос спрос на готовый бизнес.