Рекламодателям

В России могут появиться станции быстрой замены батарей для электромобилей

  • 03/05/2023, 18:15
Автор:
В России могут появиться станции быстрой замены батарей для электромобилей
В настоящее время проект находится на стадии планирования.

Гендиректор компании Livan International Дэн Сяодань считает, что в РФ необходимо сначала развивать инфраструктуру зарядных станций и только после этого переходить к первым установкам по быстрой замене аккумуляторов.

Сегодня китайские специалисты находятся в активном поиске партнеров среди отечественных фирм, которые смогут разместить, а в дальнейшем обслуживать такие системы.

По словам эксперта, станции данной категории подойдут для всего модельного ряда Livan, конструкция которых предусматривает возможность быстрой замены батарей.

При этом отмечается, что на родине автопроизводитель запустил сервис аренды аккумуляторов по подписке, который открывает возможность клиентам сэкономить на приобретении электрокаров.

По данным портала «Китайские автомобили», на российском авторынке до начала лета появится бензиновый кроссовер Livan X3 Pro, а до конца года китайская марка планирует поставить в автосалоны еще один SUV, а также седан, которые сейчас в настоящий момент проходят сертификацию.

Также в конце апреля компания Livan анонсировала выход на российский рынок, где готова будет представить три своих модели.

Ранее редакция сообщала, что rитайская Chery представит в России автомобили нового бренда.

Фото: freepik.com — freepik 

497

Рубрики : Бизнес Транспорт

Регионы: Россия Китай

Теги : электромобили в России станции быстрой замены батарей для электромобилей автопром


#Рынок микрофинансирования

Спецоперация на Украине

В Новосибирской области расширены меры поддержки участников СВО и их семей
2/05/23 16:18
В Новосибирской области принимают новый пакет мер поддержки семей участников спецоперации
25/04/23 11:07
Анонсированный президентом фонд «Защитники Отечества» заработает в Новосибирске в конце мая
24/04/23 11:25
инфобизнес

Организаторов просветительской деятельности в онлайне хотят ввести в рамки закона

В Госдуме решили разобраться с аферистами среди огромного количества просветительских и образовательных курсов в интернете.
Читать статью >>
Кремниий

Научное кино идёт в авиацию, «умные городские технологии» и микроэлектронику

Данные отрасли обозначились как основные потенциальные потребители жанра на рынке.
Читать статью >>
депутатское объединение

От предвыборного эксперимента — к «партии жителей Заельцовского района»

Депутатское объединение «Лига эффективности» отметило медиану срока полномочий.
Читать статью >>
Благоустройство Первомайского сквера

Работы по благоустройству «Первомайского сквера» в Новосибирске выполнит «Сибстрой»

Компания стала единственным участником аукциона.
Читать статью >>

Актуальный разговор

Директор макрорегиона «Сибирь» Tele2 Дмитрий Кромский

Дмитрий Кромский, Tele2: «Рынок технологий Big Data еще только формируется»

Big Data, или большие данные, на сегодняшний день один из ключевых драйверов развития информационных технологий.
Все материалы
#Рынок микрофинансирования
Лента новостей

Организаторов просветительской деятельности в онлайне хотят ввести в рамки закона

03/05/2023, 18:51

Научное кино идёт в авиацию, «умные городские технологии» и микроэлектронику

03/05/2023, 16:12

От предвыборного эксперимента — к «партии жителей Заельцовского района»

03/05/2023, 15:25

Любовь Никонорова: «Мир порядка — добрые дела для города»

03/05/2023, 15:17
Популярное

В Новосибирск придет долгожданная жара

03/05/2023, 11:42

Как правильно подготовить автомобиль к летнему сезону

02/05/2023, 15:59

Полутеневое лунное затмение можно увидеть в Новосибирске 5 мая

02/05/2023, 10:17
Новости компаний

«Ростелеком» поддержал конкурс «Учитель года» в Новосибирске

03/05/2023, 17:43

Соколы Уралсиба – вновь в прямом эфире: онлайн-трансляция жизни сапсанов

03/05/2023, 16:10

ВТБ увеличил продажи розничных кредитов на треть

03/05/2023, 15:05

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика

 © 2023 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири


Рекламодателям

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.
 
×
Поиск по автору:
×
Май 2023
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Апр    
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно






Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска