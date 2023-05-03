В России могут появиться станции быстрой замены батарей для электромобилей

Гендиректор компании Livan International Дэн Сяодань считает, что в РФ необходимо сначала развивать инфраструктуру зарядных станций и только после этого переходить к первым установкам по быстрой замене аккумуляторов.

Сегодня китайские специалисты находятся в активном поиске партнеров среди отечественных фирм, которые смогут разместить, а в дальнейшем обслуживать такие системы.

По словам эксперта, станции данной категории подойдут для всего модельного ряда Livan, конструкция которых предусматривает возможность быстрой замены батарей.

При этом отмечается, что на родине автопроизводитель запустил сервис аренды аккумуляторов по подписке, который открывает возможность клиентам сэкономить на приобретении электрокаров.

По данным портала «Китайские автомобили», на российском авторынке до начала лета появится бензиновый кроссовер Livan X3 Pro, а до конца года китайская марка планирует поставить в автосалоны еще один SUV, а также седан, которые сейчас в настоящий момент проходят сертификацию.

Также в конце апреля компания Livan анонсировала выход на российский рынок, где готова будет представить три своих модели.

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