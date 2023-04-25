В Новосибирской области вырос спрос на готовый бизнес

В Новосибирской области спрос на готовый бизнес увеличился за год на 28%, а по сравнению с предыдущим кварталом — на 17%. К таким выводам пришли аналитики Авито.

Самыми востребованными категориями бизнеса в структуре спроса на Авито остаются пункты выдачи заказов (18%), предприятия общественного питания (17,5%), а также создание интернет-магазинов «под ключ» (9%).

— Закономерно, что чаще предприниматели рассматривают к покупке те сферы бизнеса, которые в текущих условиях демонстрируют устойчивый рост, и спрос в которые относительно стабилен: онлайн-ритейл, общепит, медицина и компании индустрии красоты, — отмечает руководитель макрокатегорий «Готовый бизнес и франчайзинг» и «Оборудование для бизнеса» на Авито Илья Дудковский.

Исследование показало, что заметнее всего в регионе вырос спрос на интернет-магазины (+241% год к году), а также сельскохозяйственные предприятия (+155% за этот же период). Замыкают тройку лидеров стоматологические кабинеты и медицинские клиники: спрос на них вырос на 96%. Покупкой бизнеса в сфере красоты и ухода в Новосибирской области интересовались на 79% чаще, чем в прошлом году.

Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирске вырос спрос на оборудование для бизнеса.