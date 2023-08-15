Организаторы «Ветра в Сибири» опозорили в соцсетях группу План Ломоносова

Масштабный музыкальный фестиваль «Ветер Сибири», проходивший в Мочище с 10 по 13 августа, вызвал бурю критики и негодования среди зрителей. Люди возмущались отсутствием вип-мест, которые они купили по завышенной стоимости, грязью и лужами на площадке.

Кроме того, у организаторов вышел скандал с московской панк-группой «План Ломоносова». Артисты из-за сдвинутого тайминга не смоги полноценно отыграть саунд-чек. Им на это практически не оставили времени, которое изначально было прописано в райдере. В результате ломоносовцы вообще отказались выходить на сцену и уехали с площадки.

В социальных сетях организаторы фестиваля очень эмоционально объяснили зрителям возникшую ситуацию.

— Группа «План Ломоносова» единственная из всех отказалась пойти навстречу. Понимая, что проведение всего третьего дня становится под угрозой, мы предложили тогда вообще лучше не выступать, чем срывать все выступления. Мы были уверены, что группа поймет всю важность проблемы и хотя бы ускорится. Но коллектив сообщил, что тогда они согласны отменить выступление, так как они профессионалы и работают только на супер качественном звуке. Пошли в гримерку, собрали в пакеты весь кейтеринг, всю еду, который им купили организаторы, а также полотенца, туалетную бумагу, все спиртное и даже уже нарезанные овощи и уехали, — прокомментировали организаторы.

При этом отдельно отмечается, что со стороны принимающей стороны были соблюдены условия для артистов: куплены билеты, оплачены гостиница и гонорар и даже суточные.

В свою очередь артисты, не выступившие на сцене фестиваля, на своей странице Вконтакте объяснили произошедшее несоблюдением условий райдера.