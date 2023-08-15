В Новосибирске начали работать ярмарки по продаже меда

Но в Новосибирской области мед качают уже с июля. Меловые ярмарки по всему региону заработали лишь сегодня, 15 августа. На прилавках можно найти донник, разнотравье, липовый, гречишный.

— Медовые десерты, взбитый мёд вы уже весь почти распродали, зато много чистого меда. Его полезно употреблять просто с чаем, добавлять в разные блюда. Лакомство добавляет яркий вкус блюду и делает его полезным из-за наличия большого количества витаминов группы В, кальция, фосфора, натрия. Мед малокалорийный, — отмечают пчеловоды.

В Новосибирске Ярмарка отборного мёда работает на площади перед ГПНТБ. Торговый палаточный городок пчеловоды разбили и перед ЦУМом. Помимо меда здесь продают продукты пчеловодства: мед в сотах, пергу (пыльцу), нектар.