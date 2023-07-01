S7 Airlines запустила новые рейсы в Москву, Томск и на юг России

1 июля S7 Airlines запустит восьмой ежедневный рейс из Новосибирска в Москву – в летнем сезоне авиакомпания будет летать по этому направлению 56 раз в неделю. Теперь это самый поздний рейс в Москву, который позволит неспеша завершить все дела и насладиться вечерней столицей Сибири перед вылетом.

Также с 1 июля авиакомпания увеличит количество полетов из Толмачево в Томск. Ранее города связывал один ежедневный рейс, но теперь по понедельникам, средам и субботам самолеты будут летать 2 раза в день, сообщила пресс-служба компании.

Помимо этого, в сезон отпусков S7 Airlines увеличивает число рейсов из Новосибирска на юг. С 17 июля авиакомпания добавит седьмой рейс из Толмачево в Махачкалу по понедельникам — таким образом, с середины лета полеты по этому направлению станут ежедневными. Также недавно добавился девятый ежедневный рейс из Новосибирска в Сочи.

Ранее редакция сообщала, что S7 Airlines планирует перевезти в 2023 году через аэропорт Толмачево 6,5 млн пассажиров.