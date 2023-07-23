В мае средний размер микрозайма в Новосибирской области — 9,3 тыс. рублей

В мае 2023 года средний размер микрозайма (или «займа до зарплаты» до 30 тыс. руб.) в Новосибирской области составил 9,3 тыс. рублей. За прошедший месяц данный показатель незначительно вырос — на 1 % (в апреле 2023 года — 9 229 руб.), сообщили в Национальном бюро кредитных историй (НБКИ).

Наибольший средний размер «займа до зарплаты» в мае 2023 года (среди 30 регионов-лидеров по объемам выдачи данного вида розничного кредитования) был зафиксирован в Москве (11,25 тыс. руб.), Санкт-Петербурге (10,36 тыс. руб.), Московской области (10,22 тыс. руб.), Ханты-Мансийском АО (10,10 тыс. руб.), а также в Ставропольском крае (9,68 тыс. руб.).

В Омской области — 9022 руб. (рост за месяц 2,3% ), Красноярский край — 8 893 (рост 3,9%), в Кемеровской области — 8 126 руб. (рост 1,5%).

Ранее редакция сообщала, что в мае новосибирцы реже брали автокредиты.