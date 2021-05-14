Ориентиром для парка около ЛДС будут московские «Сокольники»

Новому парку, который создается в районе строящейся ледовой арены, муниципалитет хочет задать поистине федеральный уровень. Этому, как и другим крупным объектам, реализуемым на территории Новосибирска, будет способствовать предполагаемое проведение в городе Молодежного чемпионата мира по хоккею в 2023 году и участие Новосибирска в конкурсе на звание «Новогодняя столица России». Об этом сообщил мэр города Анатолий Локоть. Он уже сравнивает будущую зеленую зону со столичными «Сокольниками».

— Здесь речь идет о сохранении природного ландшафта в шаговой доступности, — сообщил Анатолий Локоть на производственном совещании по промежуточным итогам реализации проекта. — Выходишь из метро и попадаешь в рекреационную зону. Напомню про «Сокольники» в Москве: доехал до станции метро «Сокольники», вышел — и сразу отправился гулять по парку. Мы создаем точно такую же ситуацию в Новосибирске.

Также в мэрии предполагают проведение ряда мероприятий для повышения спортивной роли объекта.

— Мы не просто благоустраиваем территорию, — поясняет вице-мэр Анна Терешкова. — Это будет спортивный парк, чтобы территория не только сработала на чемпионат, но и чтобы потом ею смогли пользоваться горожане. Перед тем как выходить на глобальные изменения, мы хотели бы полностью изменить дизайн-проект, подстроиться под ландшафт, совместить проект со строительством ледового дворца, станции метро «Спортивная». Получается большой кластер, к которому мы капитально приступаем в этом году.

«Федеральности» проекту зеленой зоны может добавить и уровень его финансирования. Об этом уже идут переговоры с Минстроем РФ.

— Мы этот проект подали в том числе и на федеральное финансирование, надеемся, что его поддержит Минстрой, — говорит Анна Терешкова, не называя сумму, о которой может идти речь.

Пока федеральные средства — в возможной перспективе, работы планируется вести на средства региональные в размере 433 млн рублей.

В настоящий момент уже проведены первичные работы по благоустройству, выравнена территория для последующих работ, убраны аварийные деревья.

— Пойменный ивняк и тополевый лес состоят из аварийных деревьев, — сообщает начальник отдела МКУ «Проектная дирекция департамента культуры, спорта и молодежной политики» Светлана Гижицкая. — Пришлось провести санитарные мероприятия. Мы будем использовать декоративные аналоги — виды ив с ярко-красной и ярко-желтой корой. Они дадут нам замечательный цветовой эффект зимой, когда для нас важно, чтобы парк выглядел не пустым. Поэтому мы думали о насыщении хвойными и растениями с яркой корой.

Объект предполагается сдать в эксплуатацию к сентябрю 2022 года.