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Оригинальные варианты подарков лучшей подруге

  • 07/08/2020, 16:50
Выбор подарка для лучшей подруги – непростая задача. Существует множество интересных вариантов, возьмите их на заметку при подготовке к дню рождению приятельницы.

Любой женщине будет приятно получить в подарок косметику, парфюмерию, украшения. Хорошей идеей станет доставка цветов по случаю предстоящего торжества.

В список самых интересных подарков можно включить:

  • бижутерию ручной работы;
  • необычные подставки под украшения;
  • кожаные аксессуары;
  • оригинально декорированные шкатулки;
  • абонемент в фитнес-зал или салон красоты.

Лучший вариант подарка по ссылке. Шикарный букет порадует любую женщину.

Вручите подруге на день рождения набор косметических средств ее любимой марки или набор для хобби. Такой презент точно не будет пылиться на полке без дела.

Если знаете, какие духи нравятся подруге, смело покупайте. От приобретения новых ароматов лучше отказаться – это слишком рискованно, ведь вкусы у всех разные.

Если ищите необычный подарок, купите зеркало для макияжа или подставку для украшений. Подставка может обладать необычным исполнением, например, в виде стройной женской фигуры либо дерева. Это прекрасный вариант подарка для девушек, которые носят украшения из драгоценных металлов или бижутерия.

Всегда найдется применение и вместительной шкатулке для трельяжа. В ней можно хранить не только украшения, но и косметику.

Если хочется удивить подругу, закажите ей на день рождения бижутерию ручной работы. В интернете можно отыскать множество сайтов мастеров, продающих необычные изделия, сделанные своими руками. При наличии навыков и фантазии можно смастерить бижутерию и самостоятельно.

Подруга хочет привести фигуру в форму, но постоянно откладывает занятия спортом – подарите ей абонемент в фитнес-зал. Если у приятельницы и так превосходные формы, порадуйте ее сертификатом в СПА.

Любая модница будет рада получить в подарок шейный платок или шарфик, профессиональный набор для ухода за ногтями.

Молодой девушке или женщине пригодится и органайзер для туалетного столика. Это удобная вещица, которая позволит с легкостью разместить все косметические средства.

Подруге также можно подарить что-то из кожаных аксессуаров – это может быть портмоне или сумка. Главное, чтобы вещь подходила по стилю. Если девушка предпочитает спортивные луки, лучше вручите ей симпатичный рюкзак.

Из полезных подарков можно выделить текстильные наборы, например, постельные белье или принадлежности для кухни.

Если подруга обожает делать покупки, преподнесите ей сертификат на шопинг, точно не прогадаете.

Приятельница мечтает посетить то или иное мероприятие? – предоставьте ей такую возможность, купив билет.

Подруге, которая любит путешествовать, можно подарить чемодан, дорожную косметичку, термос или термокружку. Девушку, тяготеющую к экстриму, порадует сертификат на прыжок с парашютом, уроки экстремального вождения.

Из универсальных подарков назовем наборы для релаксации, сладкие букеты, комплекты чая или кофе.

Великолепная идея – заказать портрет, написанный по фотографии. Главное – найти талантливого художника. Или просто купить картину, подходящую под интерьер дома подруги.

Многие женщины увлекаются разведением цветов, в этом случае можно подарить экокуб или набор кашпо. Другой оригинальный подарок – авторская цветовая композиция или флорариум, он не только обрадует ту, кому предназначается, но украсит собой интерьер.

Подруге, которая водит машину, вручите набор автоледи.

Еще один беспроигрышный вариант – гаджеты. Почти все девушки ими пользуются. В этот список можно включить:

  • беспроводные наушники;
  • электронную книгу;
  • оригинальную флешку.

Получив в подарок беспроводные наушники, подруга сможет слушать любимую музыку где угодно: во время занятий спортом, поездок в транспорте, уличных прогулок. Если у подружки большая семья, она получит возможность наслаждаться музыкальными композициями, не нарушая покой близких.

Электронная книга станет отличным подарком для девушки, которая любит читать. Тонким и легким планшетом удобно пользоваться, литературные новинки всегда будут под рукой.

Другая полезная вещь – флешка, но не обычная, а эксклюзивная, в виде цветка, сердечка или симпатичного котика.

Советы по выбору подарка

Начинайте подготовку ко дню рождения подруги заранее, не откладывайте покупку презента на последний момент.

При выборе подарка ориентируйтесь на увлечения и индивидуальные предпочтения девушки. Поговорите с общими друзьями, возможно, они подскажут, что лучше подарить.

Не забудьте красиво оформить презент, упаковать его яркий пакет.

Удачно подобранный подарок позволит обрадовать того, кому предназначается и долго напоминать о том, кто его вручил.

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